May : dopo 7/1 voto su intesa su Brexit : 20.25 L'accordo raggiunto da Londra con la Ue sulla Brexit sarà sottoposto al voto del Parlamento britannico nella settimana che inizia lunedì 14 gennaio. Lo ha annunciato la premier britannica, Theresa May, riferendo ai Comuni sugli esiti dell'ultimo vertice Ue. Il dibattito riprenderà il 7 gennaio per poi arrivare a voto. "Indire un secondo referendum sulla Brexit provocherebbe un danno irreparabile alla integrità della politica ...

Brexit - May insiste : voto su accordo dopo 7 gennaio : La premier britannica Theresa May ha ribadito ai Comuni l'intenzione di non convocare subito un voto sul suo accordo per la Brexit . "Torneremo a discuterne il 7 gennaio e lo voteremo la settimana ...

Dopo la fiducia a May il Regno Unito deve pensare a che Brexit vuole : Theresa May ha ottenuto la fiducia del suo gruppo parlamentare ma con un margine piuttosto risicato. Duecento voti a favore e 117 contrari, 83 deputati di vantaggio, al di sotto delle migliori aspettative di Downing Street. La fiducia dei Tories è un sollievo per la premier: ancora una volta è scamp

Gb - chi dopo Theresa May? I potenziali candidati alla successione : Fedele a May, ha dichiarato oggi che l'elezione del leader del partito "è l'ultima cosa di cui il Paese ha bisogno ora".AMBER RUDD Eletta in Parlamento nel 2010 dopo una carriera nel mondo degli ...

Elisa Isoardi nella bufera dopo il fotomontaggio con Sandro Mayer : Elisa Isoardi ha pubblicato su “Instagram” una foto in compagnia di Sandro Mayer per rendergli omaggio nel giorno della morte arrivata improvvisamente. La scomparsa di Mayer ha colpito molto i suoi lettori, i fan di “Ballando con le Stelle” e i colleghi della tv, e così anche Elisa Isoardi ha pensato di ricordarlo con una fotografia sui social, ma l’immagine scelta ha suscitato non poca polemica: in molti, compresa Selvaggia ...

Elisa Isoardi nella bufera dopo aver pubblicato un fotomontaggio con Sandro Mayer : Elisa Isoardi è finita di nuovo al centro di una bufera mediatica dopo aver postato sui social un messaggio di cordoglio dedicato a Sandro Mayer. nella giornata di venerdì 30 Novembre, la Isoardi aveva aperto la conduzione della Prova del Cuoco con gli occhi lucidi; da qualche istante era infatti arrivata la notizia della scomparsa del giornalista Sandro Mayer. Elisa e Sandro Mayer, oltre ad avere dei rapporti di lavoro, erano legati da una ...

Bufera su Elisa Isoardi dopo la morte di Sandro Mayer : la foto scatena le polemiche : La conduttrice accusata di aver pubblicato sui social un fotomontaggio che la ritrae accanto al direttore di 'Di Più'...

Sandro Mayer - ecco chi è il nuovo direttore di DiPiù/ Dopo la morte - Urbano Cairo annuncia il nuovo nome - IlSussidiario.net : ecco chi sarà il nuovo direttore di DiPiù Dopo la tragica morte improvvisa di Sandro Mayer. Urbano Cairo l'ha annunciato in queste ore.

Daniela Mayer - moglie di Sandro : chi è/ La prima notte divisi dopo 50 anni e la scelta di riservatezza - IlSussidiario.net : Daniela Mayer, la moglie di Sandro Mayer, chi è. L'amore sbocciato a Londra grazie a 'mezza corona' e la nascita della figlia Isabella.

Andrea Damante - dopo Giulia De Lellis - beccato con l'ereditiera Maya Henry : Nelle interviste che ha rilasciato ultimamente, Andrea Damante ha sempre detto di essere single e non innamorato; il settimanale "Diva e Donna" uscito il 28 novembre, però, mette in dubbio queste sue parole con alcune foto esclusive. La rivista scandalistica ha pubblicato gli scatti che mostrano il bel dj veronese in compagnia della 18enne Maya Henry, nota per essere la figlia di un ricchissimo avvocato americano e la ex fidanzata di Liam Payne ...

Short Track – Dopo le prime 2 tappe di Coppa del Mondo l’Italia in raduno a CourMayeur : La Nazionale azzurra, Dopo le prime due positive tappe di Coppa del Mondo, si ritrova al centro tecnico federale per preparare al meglio il terzo appuntamento del circuito internazionale Dopo le prime due tappe stagionali di Coppa del Mondo a Calgary e Salt Lake City, la Nazionale italiana di Short Track guidata dagli allenatori azzurri Anthony Barthell e Assen Pandov riparte dal centro tecnico federale di Courmayeur, dove da oggi ha preso ...

Dopo l'accordo sulla Brexit - il governo May perde pezzi : Il ministro dell'Economia e delle finanze francese, Bruno Le Maire, la ritiene invece 'una buona notizia per le aziende francesi', ma il suo premier, Edouard Philippe, avverte: il rischio di un no-...

Brexit - May tira dritto dopo dimissioni quattro ministri. Ma conservatori verso voto di sfiducia : Scontro nel governo britannico dopo l'intesa sulla Brexit ma il premier Theresa May tira dritto. «Credo con ogni fibra» del mio essere che l'intesa sulla Brexit raggiunta con...

Brexit - May tira dritto dopo dimissioni quattro ministri. Ma conservatori verso voto di sfiducia : Scontro nel governo britannico dopo l'intesa sulla Brexit ma il premier Theresa May tira dritto. 'Credo con ogni fibra' del mio essere che l'intesa sulla Brexit raggiunta con Bruxelles sia 'quella ...