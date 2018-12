Un trasgressivo Robert Mapplethorpe mette in riga i giovani al Madre e i napoletani

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) Bello e dannato. Ha amato uomini e donne, bianchi e di colore. Ha divorato quell’atmosfera effervescente della New York underground anni ’70, incubatrice della Pop Art. Consuma marijuana e LSD, nell’86 gli diagnosticano l’Aids, muore a soli 42 anni e diventa una leggenda. Adesso ildi Napoli dedica a, uno dei più geniali fotografi del XX secolo, una retrospettiva Coreografia per una mostra.I curatori Laura Valente e Andrea Valliani, rispettivamente presidente e direttore del Museo di Donnaregina, hanno allestito una magnifica performance fatta di coreografie inedite. Un erotizzante dialogo (che tanto sarebbe piaciuto a, oh yes) con ballerini, a torso nudo, bicipiti in bella mostra e glutei al vento, che sembrano schizzare fuori dalle foto e, gomito a gomito, interagiscono con il pubblico, si mescolano, si dimenano, si ...