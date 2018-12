Spal-Chievo 0-0 | il pari serve poco a entrambe

Serie A - la traversa ferma la Spal nel lunch match : 0-0 con il Chievo [GALLERY] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Serie A - Spal-Chievo 0-0 : gara viva ma reti inviolate. Traversa di Floccari al 92' : Un punto a testa, tante occasioni ma niente reti. Primo tempo targato Chievo, ripresa tutta della Spal con due enormi palle-gol nel finale, Paloschi stoppato sotto misura e Traversa di Floccari,. ...

Spal-Chievo 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Spal-Chievo – Finisce in parità il lunch match tra Spal e Chievo, che danno vita a uno 0-0 animato da poche occasioni da gol. Nel primo tempo i veronesi sfiorano il vantaggio più volte; nella ripresa, da segnalare il salvataggio di Bani su Paloschi e la traversa di Floccari. Promossi: Schiattarella e Pellissier; bocciati: Missiroli e Radovanovic. Spal (3-5-2): Gomis 6; Bonifazi 6, Vicari 5.5, Felipe 5.5; Lazzari 6, ...

Serie A - 16° turno : Spal-Chievo 0-0 : 14.27 Pesanti punti salvezza in ballo al Mazza, ma posta divisa a metà: Spal (non vince dal 20 ottobre) inchiodata sullo 0-0 dal fanalino Chievo, che infila il 5° pareggio di 'speranza' consecutivo. Meglio gli ospiti nel 1°tempo,con l'intramontabile Pellissier tre volte vicino alla rete:Gomis e Lazzari (sulla linea) evitano il peggio. Estensi pericolosi con una spizzata aerea di Missiroli e un destro non impeccabile di Lazzari da posizione ...

Spal Chievo 0-0 LIVE : risultato in diretta : Spal-Chievo 0-0 LIVE Spal, 3-5-2,: Gomis; Felipe, Vicari, Bonifazi; Fares, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Lazzari; Petagna, Antenucci. All. Semplici Chievo, 4-3-1-2,: Sorrentino; Rossettini, Bani, ...