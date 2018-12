Roma-Genoa | le pagelle | paperOlsen | Nzonzi una zavorra Lampi di Kluivert e Cristante

Roma-Genoa 3-2 - Partita pazza - Cristante e Var salvano la panchina di Di Francesco : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel posticipo della 15giornata di Serie A. Il Grifone parte bene e nel primo tempo va in gol con Krzysztof Piatek e Oscar Hiljemark , stoppando il momentaneo pari ...

Di Francesco salva la panchina dopo un Roma-Genoa rocambolesco : Di Francesco sapeva benissimo che Roma-Genoa sarebbe stata la gara spartiacque di questa stagione tanto tribolata. Alla vigilia della partita il tecnico aveva chiamato a raccolta una tifoseria delusa ma compatta anche nella contestazione. Nei giorni scorsi a Roma erano comparsi cento striscioni con un destinatario unico. Eloquente la scritta: Pallotta vattene. I tifosi, dunque, avevano preso di mira la società e si erano mostrati più morbidi nei ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : Fazio - Kluivert e Cristante salvano Di Francesco : ROMA - Un 3-2 così sofferto non può far sorridere la Roma ma serve almeno a salvare la panchina di Di Francesco . In un Olimpico freddo non solo per la pioggia e il vento, Fazio , Kluivert e Cristante ...

Roma-Genoa - Di Francesco : “C’è stata voglia di portare a casa i tre punti” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Stasera devo fare i complimenti ragazzi, c’era un ambiente particolare. Per i ragazzi non è stata facile, siamo una squadra malata sotto alcuni punti di vista. Ma hanno espresso […] L'articolo Roma-Genoa, Di Francesco: “C’è stata voglia di portare a ...

Roma - Di Francesco respira dopo la vittoria sul Genoa : “Ambiente difficile - ma ottima reazione” : Al termine del match contro il Genoa, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Sulla partita: “Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi che in un ambiente particolare, dovuto comunque al nostro demerito. Non è stato facile, ma hanno tirato la voglia, l’orgoglio di fare i tre punti. Certo, a volte abbiamo giocato meglio”. Su Zaniolo: “L’ho mandato in ...

Il Genoa sogna ma cade - la Roma vince 3-2 - Polemiche finali per un rigore su Pandev : Arbitro : Di Bello Guardalinee : Di Vuolo e Tasso Quarto uomo :Giua Addetto al VAR : Chiffi Assistente al VAR : Mondin La cronaca Tifosi della Roma in sciopero per dieci minuti: silenzio surreale all'...

Roma - una ventata di gioventù : Kluivert - Cristante e Zaniolo guidano la rimonta sul Genoa e salvano Di Francesco : La Roma supera il Genoa in rimonta affidandosi ai suoi giovani talenti: Kluivert e Cristante in gol, Zaniolo gioca a tutto campo (anche falso nueve!) e Di Francesco tira un sospiro di sollievo Clima surreale a Roma. Record negativo di presenze con circa 27.000 persone in un’Olimpico quantomai gelido, particolarmente nei primi 10 minuti di silenzio assordante. Una protesta dei tifosi, stufi dell’attuale andamento della squadra: ...

Roma-Genoa - rigore solare negato agli ospiti : ecco le immagini [VIDEO] : Nel finale la Roma ha rischiato nuovamente di farsi rimontare e di replicare quanto accaduto alla “Sardegna Arena”. Infatti, negli ultimi minuti di pressione del Genoa, in area giallorossa c’è stato un contatto più che dubbio tra Florenzi e Pandev, con il primo che ha spinto il secondo con entrambe le mani. L’arbitro Di Bello ha subito fatto un cenno con le mani, affermando come per lui non ci fossero gli estremi ...

