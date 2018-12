Infortunio Bennacer | rottura della tibia probabile Il duro sfogo di Iachini contro

calcioweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018)– Oltre ad aver sancito la prima sconfitta dall’arrivo disulla panchina dell’Empoli, la partita del “Franchi”la Fiorentina priverà la squadra del presidente Corsi dell’infortunato Ismael. Il centrocampista si è infortunato e potrebbe aver riportato la frattura. A confermarlo è stato lo stesso, che nel dopo gara non ha risparmiato unonei confronti del direttore di gara: “Nella ripresa volevamo ripartire nel modo giusto, abbiamo persopera centrocampo e con lui anche equilibrio e geometria. Abbiamo pagato davvero caro il suosu un contrasto brutto perché il ragazzo è in ospedale con unafrattura alla. C’è questo rischio mi hanno detto. Il dottore era molto preoccupato quando ha visto la gamba aperta. Non si può estrarre ...