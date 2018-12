Grave lutto per Andrea Iannone | il dolore del pilota | “Addio grande uomo”

Andrea Iannone - Grave lutto. Su Instagram il saluto commovente : «Riposa in pace grande uomo» : Un post su Instagram per l'ultimo saluto. Così Andrea Iannone ha voluto rendere omaggio a Silvio Sangalli, morto a soli 57 anni. Sangalli è stato coordinatore del...

Andrea Iannone - Grave lutto per il pilota : le parole sulla scomparsa : Andrea Iannone, grave lutto: le parole del pilota di Vasto grave lutto per Andrea Iannone e per il mondo del motociclismo, in particolare per il paddock della MotoGp. Nella giornata di ieri è scomparso Silvio Sangalli all’età di 54 anni. Silvio è stato il coordinatore del team Ducati. Il pilota di Vasto ha espresso il suo […] L'articolo Andrea Iannone, grave lutto per il pilota: le parole sulla scomparsa proviene da Gossip e Tv.

Anna Moroni : Grave lutto per la cuoca. Le parole di Elisa Isoardi : Anna Moroni: grave lutto per la cuoca romana. Inizialmente a destare apprensione sono state le parole di Elisa Isoardi durante la diretta de ‘La prova del cuoco’ Anna Moroni è stata colpita da un grave lutto: assieme alla famiglia piange la morte della sorella. Lo scrive Fanpage.it che ha raggiunto l’entourage della donna. A lanciare […] L'articolo Anna Moroni: grave lutto per la cuoca. Le parole di Elisa Isoardi proviene ...

Grave lutto per Red Canzian : il dolore sui social : Grave lutto per Red Canzian. Il cantante ha perso sua madre e, con un toccante post su Facebook, le ha dato il suo ultimo saluto. Red Canzian coglie l’occasione per dire a tutti che il funerale della donna si terrà martedì 20 novembre alle 15 presso la Chiesa di Sant’Elena di Silea. Addio a Caterina Schioppalalba, che tutti conoscevano come Gianna si è spenta nella casa di riposo di Santa Bona. Aveva 98 anni: “CIAO MAMMA… Come ...

Lutto nel mondo dell'entertainment : &eGrave; morto Stan Lee : La morte di Stan Lee, avvenuta nella giornata di lunedì dopo un ricovero al Cedars-Sinai domenica, ha lasciato nello sconforto milioni di fans in tutto il mondo. NonoStante le sue condizioni di salute fossero precarie da tempo, nessuno dei Veri Credenti True believers si aspettava veramente questa notizia, come se il creatore dei fumetti Marvel fosse immortale alla stregua dei personaggi che ha saputo creare con la sua fantasia e con la sua ...

Gabriele Cirilli - è morta la mamma Augusta : Grave lutto per il comico : morta la mamma di Gabriele Cirilli: lutto per il comico di Tale e Quale Show Un grave lutto per Gabriele Cirilli: è morta la mamma Augusta. Il comico di Tale e Quale Show ha perso uno dei suoi più grandi punti di riferimento e in questo momento può contare anche sull’affetto del suo pubblico, per […] L'articolo Gabriele Cirilli, è morta la mamma Augusta: grave lutto per il comico proviene da Gossip e Tv.

Volley italiano in lutto - Sara Anzanello muore a 38 anni : conquist&oGrave; il Mondiale nel 2002 : Il Volley italiano [VIDEO] piange Sara Anzanello. La giocatrice, originaria di Ponte Piave Treviso, è scomparsa ad appena 38 anni dopo aver lottato come una leonessa prima contro il male che le aveva cambiato la vita nel 2013 e poi contro la leucemia. Con la nazionale era salita sul tetto del mondo nel 2002 e sabato scorso era davanti alla televisione per sostenere Paola Egonu e compagne in occasione della finalissima contro la Serbia. Sorrideva ...

Milly Carlucci : Grave lutto per la conduttrice di Ballando con le Stelle : lutto per Milly Carlucci, è morto suo padre Luigi Un grave lutto ha colpito la famiglia di Milly Carlucci, è morto all’età di 91 anni, il suo adorato padre Luigi Carlucci. A dare l’annuncio è stata Gabriella Carlucci, sorella della conduttrice di “Ballando con le Stelle”. Con la voce rotta dal pianto, Gabriella ha dichiarato telefonicamente al Messaggero, a proposito […] L'articolo Milly Carlucci: grave lutto per la conduttrice ...