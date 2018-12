Clima Cop24 | il ricercatore Bergamaschi | “I progressi sono insufficienti”

Clima Cop24 - il Wwf : “Dai negoziati Onu alcuni progressi - ma ora tocca ai Paesi rafforzare i propri impegni” : Alla conclusione della Cop24 sul Clima a Katowice, andata ben oltre i tempi previsti, il WWF accoglie con favore i progressi verso l’adozione di un “Libro delle regole” per rendere operativo l’accordo di Parigi, e anche i segnali di volontà di aumentare le ambizioni venuto dalla Conferenza ONU, ma ancora non siamo al livello di accelerazione dell’azione necessario per affrontare l’emergenza Climatica. “I leader mondiali sono arrivati ...

COP24 - Greenpeace : «Il summit si conclude senza impegni determinati ad aumentare ambizioni e azioni sul Clima» : Nonostante solo due mesi fa l’IPCC abbia lanciato un chiaro allarme, affermando che restano a disposizione solo dodici anni per salvare il clima del Pianeta, la COP24 di Katowice si è conclusa oggi senza nessun chiaro impegno a migliorare le azioni da intraprendere contro i cambiamenti climatici. Se è vero che la COP24 ha approvato un regolamento relativo all’applicazione dell’accordo di Parigi, a dispetto delle attese non è stato raggiunto ...

Il fallimento della Cop24 sul Clima - spiegato da Greenpeace : 'Invece i governi hanno deluso i cittadini e ignorato la scienza e i rischi che corrono le popolazioni più vulnerabili. Riconoscere l'urgenza di un aumento delle ambizioni, e adottare una serie di ...

Clima - Cop24 : “Colloqui a oltranza alla conferenza Onu” : Si prolungano oltre il limite, fissato per ieri, i lavori alla conferenza Onu sul Clima (Cop24) a Katowice, in Polonia. I funzionari di circa 200 Paesi del mondo, che hanno firmato nel 2015 l’accordo di Parigi sul Clima, stanno infatti ancora lavorando per raggiungere un’intesa in particolare sugli impegni e la loro verifica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sostegno finanziario ai Paesi poveri in modo che ...

Clima - COP24 : possibile intesa sull’applicazione degli Accordi di Parigi : I Paesi partecipanti alla Conferenza sul Clima in Polonia (COP24) potrebbero essere vicini ad un’intesa per l’applicazione dell’Accordo di Parigi sulla limitazione dell’aumento della temperatura globale. Si ricordi che l’applicazione dell’Accordo è su base volontaria, e la loro supervisione dev’essere multinazionale e basata su delle chiare regole di trasparenza: la polemica a riguardo vede su fronti ...

Clima - COP24 in Polonia : corsa contro il tempo per un accordo : corsa contro il tempo per trovare un accordo condiviso nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (COP24) che si sta tenendo in Polonia: i colloqui, che dovevano terminare ieri, si prolungano anche oggi, sperando ancora in un’intesa per l’attuazione dell’accordo di Parigi del 2015, nonostante le tensioni su punti politici chiave. Si attende la pubblicazione della nuova bozza di testo, posticipata più ...

Cop24 - dagli Usa alla Russia in 4 contro l’accordo finale : chiusura della conferenza sui cambiamenti Climatici verso il rinvio : A Cop24, la conferenza internazionale sul clima in corso a Katowice, in Polonia, qualche giorno fa sono arrivati anche i ministri per portare la negoziazione nella parte finale, ma il grande assente rimane l’accordo. Una situazione di stallo che farà probabilmente slittare la chiusura della conferenza di almeno un giorno e che di certo aggiunge preoccupazioni per gli esiti già traballanti della Cop24. Dalla conferenza dovranno uscire le linee ...

Clima : oggi si chiude la COP24 - finale ad alta tensione : Si chiude oggi, venerdì 14 dicembre 2018, la conferenza sul Clima COP24, tenutasi in Polonia: dopo due settimane di discussioni e dissidi i delegati di quasi 200 Paesi non avrebbero ancora trovato un accordo su varie questioni, dall’adozione delle ultime scoperte scientifiche sul Clima al finanziamento delle future iniziative. Al termine della Conferenza si dovrebbero individuare delle regole di attuazione dell’Accordo di Parigi del ...

Clima - WWF : dalla COP24 deve arrivare il salto di qualità : “Da Katowice deve arrivare una decisione che inviti i Paesi a rivedere e migliorare i propri obiettivi Climatici nazionali entro il 2020 alla luce del Report IPCC su 1.5° C. Abbiamo bisogno anche di un ‘Libro delle Regole’ forte come primo passo per consolidare il meccanismo di ambizione dell’accordo di Parigi. Il dialogo di Talanoa ci ha portato molti esempi che mostrano che l’azione per il Clima è possibile. Ora tocca ai ...

Cop24 - per il Clima più azioni dal basso - : La scienza infatti dice che dobbiamo limitare l'aumento della temperatura globale a meno di 2°C, che è anche l'obiettivo centrale dell'Accordo di Parigi. Per raggiungere questo obiettivo, basarsi ...

Cop24 - appello della Santa Sede per un'azione "urgente - vera e solidale" sul Clima : ... in particolare l'ultimo rapporto dell'Ipcc, 'che riecheggia il grido della Terra e mostra chiaramente l'impatto devastante del cambiamento climatico sulle comunità di tutto il mondo'.

Clima - COP24 : il WWF lancia il laboratorio di idee “Brindisi adesso futuro” : Il WWF Italia nei giorni della COP24 sul Clima lancia un laboratorio di idee e progettualità per trasformare la chiusura della centrale di Brindisi Sud in un’opportunità di rilancio dell’area dove oggi opera uno degli impianti a carbone più inquinanti d’Europa – la più grande centrale termoelettrica in Italia – e nel contempo disegnare un’idea di futuro che possa coinvolgere tutta la comunità. La sfida della transizione ...

Clima : il Segretario Generale ONU torna alla COP24 per incoraggiare un “esito positivo” : Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è tornato ieri alla conferenza COP24 sui cambiamenti Climatici a Katowice, in Polonia, nel tentativo di raggiungere un “esito positivo” di fronte alle divisioni su un documento finale. Guterres, che stava partecipando alla Conferenza sul Patto Globale per la migrazione, “farà tutto il possibile per incoraggiare gli Stati membri presenti a Katowice a muoversi verso un ...

Clima - Cop24 : anche lo sport impegnato contro i gas serra : Dopo la moda anche lo sport scende in campo per sensibilizzare e potenziare l’azione per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul Clima. E’ stato presentato oggi alla Cop24 a Katowice, in Polonia, la Convenzione quadro degli sport per Clima per riunire organizzazioni sportive, squadre, atleti e tifosi in uno sforzo collettivo. Rappresentanti dell’industria sportiva mondiale, che hanno collaborato con la ...