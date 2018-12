Autista bus aggredito | 17enne denunciato

Varese - aggrediscono Autista di autobus : denunciati quattro 15enni ubriachi : Hanno aggredito il conducente di un autobus, intorno alla mezzanotte di sabato, alla fermata di via Monti a Busto Arsizio. quattro minorenni, ubriachi e senza biglietto, sono stati denunciati per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Uno di loro è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo rivolto pesanti insulti agli agenti. Sul suo cellulare aveva il video di ciò che era accaduto. Come riporta ...

Varese - Autista di un bus aggredito da quindicenni ubriachi : Quattro 15enni sono stati denunciati dalla polizia per aver aggredito , ubriachi e senza biglietto, il conducente di un autobus . E' successo a Busto Arsizio , Varese, nella notte tra sabato e ...

Busto Arsizio - Autista bus aggredito da 15enni ubriachi/ Ultime notizie : non volevano comperare biglietti : Busto Arsizio, autista bus aggredito da 15enni ubriachi. Ultime notizie: non volevano comperare biglietti, sono stati denunciati

Busto Arsizio - Autista autobus aggredito da quindicenni ubriachi senza biglietto : Quattro minorenni sono stati denunciati dalla polizia per aver aggredito, ubriachi e senza biglietto, il conducente di un autobus, a Busto Arsizio , Varese, . Uno di loro ha anche ripreso tutto con il ...

Roma - bus in fiamme sulla Pontina : Autista esce da finestrino : Per ragioni da accertare, su un bus della linea 700, senza persone a bordo, si è sviluppato un incendio mentre percorreva la via Pontina . Nessun problema per il conducente. Sul posto sono intervenuti ...

Bus in fiamme - Autista esce da finestrino : ANSA, - ROMA, 8 DIC - Ennesimo incendio su un bus dell'azienda di trasporti pubblici di Roma, Atac,: questa volta le fiamme sono divampate mentre il mezzo percorreva la strada statale Pontina e lo ...

Bus in fiamme - Autista esce da finestrino : ANSA, - ROMA, 8 DIC - Ennesimo incendio su un bus dell'azienda di trasporti pubblici di Roma, Atac,: questa volta le fiamme sono divampate mentre il mezzo percorreva la strada statale Pontina e lo ...

Roma - bus Atac in fiamme sulla Pontina : Autista si salva gettandosi dal finestrino : Un bus dell'Azienda trasporti di Roma Atac, della linea 700, è andato in fiamme stamani alle 7 sulla via Pontina all'altezza della Cristoforo Colombo. Sul mezzo non c'erano...

Bus Atac in fiamme sulla Pontina : l’Autista esce dal finestrino : Un bus dell’Azienda trasporti di Roma (Atac) è andato in fiamme questa mattina sulla via Pontina, all’altezza della Cristoforo Colombo. Sul mezzo era presente solo l’autista, che si è messo in salvo uscendo dal finestrino. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo Bus Atac in fiamme sulla Pontina: l’autista esce dal finestrino sembra essere il primo su Meteo Web.

Mestre - molestano ragazze sul bus e picchiano l'Autista : rintracciati gli assalitori : Un gruppetto di due o tre ragazzi dapprima hanno molestato delle ragazze a bordo di un autobus con frasi decisamente spinte, poi hanno cominciato ad azzuffarsi con una persona intervenuta per calmare la situazione e hanno infine preso a pugni l'autista. E' successo a Mestre (Venezia), sabato sera intorno alle 21, in cui ha avuto luogo una vera e propria rissa sul mezzo di trasporto. I ragazzi che formavano il gruppetto sono stati poi ...

Mestre - molestano ragazze sul bus. Poi pestano l'Autista : Paura sabato sera a bordo di un bus Actv della linea 4L che collega la città di Mestre a Venezia. Come spiega l"edizione on line de Il Gazzettino, intorno alle 21 è scoppiata una violenta rissa a causa di una serie di avances piuttosto spinte fatte da un gruppo di ragazzi a delle giovani presenti sul mezzo.Protagonisti, in negativo, di quella che alcuni testimoni hanno definito come una vera e propria "guerriglia urbana" sono stati alcuni ...

Milano - molestava una minorenne sul bus : 23enne arrestato grazie all’Autista : E' successo a bordo del bus 63: una giovane passeggera ha avvertito l'autista che ha subito dato l'allarme

In fiamme l'autobus degli studenti sulla SS 87 - tutti salvi grazie all'Autista - : C'è una sorta di maledizione che tesse la trama sul mondo dei trasporti pubblici molisani. La corda è stata tirata troppo e gli incidenti stanno diventando sin troppo frequenti. Solo per un combinato disposto del fato tra destino benevolo e prontezza ...

Guida un bus in stato confusionale - con studenti a bordo : fermato un Autista : Approfondimenti Controlli nel Vallo di Diano: droga e alcol alla Guida, nei guai anche diversi locali 3 novembre 2018 Guidava un pullman, con studenti a bordo, ma era in stato confusionale: un autista ...