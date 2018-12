Animali - allarme botti e petardi : i consigli per proteggere i nostri amici a 4 zampe : È cominciato il periodo dell’anno in cui botti , petardi e mortaretti scoppiano in tutta Italia e raggiungeranno il culmine la notte di San Silvestro. Alcuni consigli pratici di LNDC per proteggere i nostri familiari a quattro zampe , invitando ancora una volta tutti i Comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici pubblici e privati nei quali sia previsto l’utilizzo dei botti . Come negli anni passati, anche ...

Halloween - l’allarme degli Animalisti : “Tenete a riparo i gatti neri”. Cosa rischiano : Halloween e i gatti neri: attenzione, sono in pericolo. Un appello in difesa dei gatti neri in vista di Halloween: l’ha lanciato Enpa Monza e Brianza attraverso la propria pagina Facebook, con un lungo post in cui i proprietari di questi animali vengono invitati “a monitorarli per quanto possibile in questo periodo e a tenerli al sicuro in casa nei giorni attorno al 31 ottobre, soprattutto durante le ore serali e notturne”. Se ...