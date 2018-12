Primo spot de La Compagnia del Cigno | al via dal 7 gennaio su Rai1 con Alessio Boni e 7

optimaitalia

: Grazie all’esportazione di innumerevoli dati e allo studio innovativo di algoritmi della mente umana, Lexus present… - Lexus_Italia : Grazie all’esportazione di innumerevoli dati e allo studio innovativo di algoritmi della mente umana, Lexus present… - OptiMagazine : Lo spot de #LaCompagniadelCigno di @ivancotroneo1, al via dal 7 gennaio su @RaiUno con @AlessioBoni_FP,… - enzobiondi51 : RT @LaVeritaWeb: Nasce a San Francisco il primo distretto riservato ai trans. E promette di essere un faro di «resistenza» contro Donald Tr… -

(Di sabato 15 dicembre 2018)La prima produzione originale del nuovo anno in onda suè Ladel, la serie ideata da Ivan Cotroneo e scritta con Monica Rametta (storica coppia già dietro altri successi come Tutti pazzi per amore) che debutta lunedì 7 e martedì 82019 in prima serata con le prime due puntate.Prodotta da Indigo Film e Rai Fiction, in collaborazione con il Comune di Milano, la serie è diretta dallo stesso Cotroneo e composta da dodici episodi da 50 minuti ciascuno, in onda per sei prime serate ogni lunedì dopo ildoppio appuntamento settimanale.Serie corale che incrocia le storie di generazioni diverse, Ladelè dedicata alle storie di sette adolescenti molto diversi fra loro per estrazione sociale, carattere e temperamento, ma uniti dalla passione per la musica e da un grande talento: sono infatti alunni del conservatorio Giuseppe Verdi di ...