Luigi Di Maio | il prossimo anno faremo le riforme costituzionali

Luigi Di Maio - tragica retromarcia sul reddito di cittadinanza : farsa M5s - cosa non devi avere per chiederlo : Sul reddito di cittadinanza hanno scherzato. Luigi Di Maio si adegua e taglia la sua misura bandiera del M5s : i fondi ridotti da 9 a 7 miliardi non bastano per coprire la platea dei 5 milioni di ...

Luigi Di Maio replica a Giancarlo Giorgetti : 'Io ho firmato il contratto con Matteo Salvini non con lui' : ... gli aiuti ai lavoratori, abbiamo eliminato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti su questa direzione perché se aiutiamo le persone in difficoltà riparte tutta l'economia'. La tensione nel ...

Luigi Di Maio : "Il reddito di cittadinanza si fa - hanno firmato" : Il reddito di cittadinanza si farà. Parola di Luigi Di Maio che replica così - a margine di un incontro con i lavoratori della Honeywell di Atessa - alle perplessità manifestate ieri dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti sull'efficacia della misura economica."Io il contratto l'ho firmato con Salvini - ha detto - e nel contratto ci sono il reddito di cittadinanza, le pensioni minime più alte, gli aiuti ai lavoratori, ...

Bruno Vespa svela il dietro le quinte del governo : 'La guerra di trincea tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Ginacarlo Giorgetti , alla fine 'ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un provvedimento ...

Luigi Di Maio - lo psicodramma grillino dopo la figuraccia davanti a Conte : 'Ve ne fregate - numeri vergognosi' : Sarà l'aria natalizia o il tepore del posto fisso miracolosamente conquistato con un seggio in Parlamento, sta di fatto che buona parte dei parlamentari grillini in aula è letteralmente sparita, ...

Luigi Di Maio - terrore puro : 'Se lo fa - Matteo Salvini si suicida'. M5s in ginocchio dalla Lega : 'Se lo fa, Matteo Salvini si suicida'. Quella di Luigi Di Maio è a metà strada tra una minaccia e uno scongiuro. Il leader del M5s concede una lunga intervista al Fatto quotidiano , quasi un house ...

Rai - Luigi di Maio : "Esiste un caso Fazio - sugli stipendi occorre buonsenso". La replica del conduttore : "Disponibile a parlare di guadagni e contenuto" : Botta e risposta a distanza tra Fabio Fazio e il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio. In audizione oggi in Commissione Vigilanza Rai, l'esponente del MoVimento 5 Stelle ha rispolverato su richiesta della senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone un tema che si ripropone ciclicamente nel dibattito politico italiano: il compenso del conduttore di Che tempo che fa, ritenuto troppo alto, tanto da ...

Fabio Fazio e Luigi Di Maio - brutale scontro : la clamorosa sfida del conduttore al ministro : "Se c'è un caso Fazio in Rai ? Certo". Luigi Di Maio , sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema del compenso ...

Laura Boldrini impala Luigi Di Maio : 'I leoni che festeggiavano a Palazzo Chigi sono diventati pecorelle' : La sinistra ha poco da godere in questo periodo, visto lo sfacelo di consensi e credibilità che sta vivendo. E quando lo fa, può solo godere delle sfighe altrui. Così, l'ex presidente della Camera ...

Manovra - Luigi Di Maio : “I soldi ci avanzano - ne abbiamo più di quelli che servono” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, spiega quali sono i calcoli per far quadrare i conti e permettere al governo di abbassare il deficit al 2,04% in legge di Bilancio. "Ci sono dei soldi che ci avanzano - spiega il ministro del Lavoro -. Dalle relazioni tecniche stiamo scoprendo che abbiamo previsto più soldi di quelli che servivano".Continua a leggere

Giuseppe Conte - l'ordine a Luigi Di Maio : 'Adesso basta guardare i sondaggi' : Il botta e risposta di lunedì dovrebbe essere stato l'ultimo del 2018, tra Salvini e Di Maio. I due ne hanno parlato ieri, a margine del vertice sulla Legge di bilancio. Almeno fino a quando tutto ...

Luigi Di Maio tradito - il retroscena di Augusto Minzolini : i sei 'giustizieri grillini' che lo pugnalano : Il gruppetto di ' responsabili M5s ' si ingrossa. Augusto Minzolini conferma le teorie di Silvio Berlusconi sul manipolo di parlamentari grillini pronti a tradire Luigi Di Maio per passare armi e ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la nota congiunta : parole pesantissime su Giuseppe Conte : 'Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta. Piena fiducia nel lavoro di Giuseppe Conte '. È quanto affermano in una nota congiunta i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio . '...

Luigi Di Maio - si mette male. Rivolta interna : 'Codardo - 6 mesi di baggianate poi cali le braghe'. Caos M5s : Forse il mondo a 5 Stelle non è tutto su questa linea, sicuramente non lo sono i rappresentanti eletti. Il capogruppo al Senato Francesco D'Uva , ad esempio, ha festeggiato platealmente le notizie in ...