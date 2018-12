Gasparri show | ' Grillini analfabeti incapaci | Macron è come Toninelli | il nulla assoluto'

Blastingnews

(Di sabato 15 dicembre 2018) Intervistato da Riviera Oggi, il senatore di Forza Italia, Maurizio, ha espresso le sue opinioni sull'operato governativo, a suo parere, a trazione grillina e sulle proteste dei gilet gialli in Francia contro il Governo. Su queste questioni,ha dichiarato: "In Italia quella protesta è già al governo, perché i cinque stelle hanno raccolto rabbie, risentimenti diffusi e li hanno trasformati nella inconsistente presenza di governo, costituita da persone analfabete edche non riescono a dare risposte alle proteste grazie alle quali sono assurti al potere. In Francia io credo che oltre al disagio che tutto il mondo occidentale vive: immigrazione, declino, crisi economica, preoccupazioni di avere un futuro non migliore del passato, mentre nell'occidente le generazioni pensavano sempre di poter vivere meglio di quelle precedenti".: 'è un ...