Francesco Boccia distrugge Rousseau | ma non chiude ai 5S | “Il vero avversario è Salvini”

Congresso Pd - Francesco Boccia : “Raccolta firme via mail di Ascani e Giachetti non è regolare” : "Giachetti e Ascani fanno raccolta firme via mail? Non è regolare". Lo denuncia è partita da un altro candidato in corsa per le primarie del Pd Franceasco Boccia. "Io sono andato a raccogliere le firme fisicamente in ogni angolo d'Italia. La candidatura di Giachetti mi sembra una cosa che arriva così all'ultimo momento".Continua a leggere

'Un Passo Dal Cielo 5' : potrebbe sbocciare l'amore tra Francesco ed Emma : Dal mese di gennaio ritorna sul piccolo schermo la quinta stagione della fiction 'Un Passo Dal Cielo' che vede come protagonisti Daniele Liotti e Pilar Fogliati, rispettivamente nei panni di Francesco Neri ed Emma. Nella precedente stagione i due personaggi non sono riusciti a vivere la loro storia d'amore per i momenti difficili vissuti dai due personaggi. Il forestale ha dovuto fare i conti con la presenza della moglie con la quale non ha mai ...

Francesco Boccia : "Pd dialoghi con M5s. Esprimono valori vicini ai nostri" : "Io voglio dialogare con il Movimento 5 stelle. È la forza politica che esprime valori più vicini ai nostri". A pronunciare queste parole è Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Partito Democratico. "Dobbiamo fare l'alleanza con qualcuno e l'alleanza naturale è col M5s", ha continuato, parlando di eventuali alleanze future.Boccia, in un'intervista a Rado Cusano, non guarda solo ai 5 Stelle: "È ...

Francesco Boccia a Scampia : "Il mio Pd vivrà sempre" : "Dal mercato di Scampia il messaggio al Pd arriva forte e chiaro: restate accanto a noi e ci saremo. Vogliamo lavoro ci dicono, non sussidi e criticano il reddito di cittadinanza. Servono aiuti per la scuola per evitare la dispersione scolastica e noi la scuola la mettiamo tra le priorità! Altro che Flat tax: libri, mense e trasporti, un conto scuola per la Vita di ogni bambino e studente perché questi genitori li aiutiamo se le ...

Francesco Boccia (PD) : diamo alla scuola i soldi della flat tax : Tutte le risorse della legge di Bilancio recuperate facendo fare altri debiti agli italiani, invece di metterle su una flat tax pasticciata, concentriamole tutte sulla scuola. Investiamo sui nostri ragazzi, sugli insegnanti e sul personale scolastico; apriamo un conto per la vita che accompagni ogni ragazzo dal primo giorno di scuola primaria fino alla maturità. Con scuole aperte tutto il giorno e in tutta Italia. Un conto sempre aperto che ...

Francesco Boccia nei mercati rionali di Torino : "Non serve la flat tax. Abbassiamo il costo fiscale dell'occupazione" : Sta facendo il giro dei mercati rionali in tutta Italia tra elettori ed ex elettori delusi del PD, per capire come mai si sono allontanati del partito. Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria del partito ha visitato i mercati di rionali di Torino. Carta e penna in mano, ha spiegato come funziona il costo del lavoro a chi si fermava a chiacchierare con lui: "La flat tax è inutile. Abbassiamo il costo fiscale ...

PD - Francesco Boccia : 'Governo non credibile - sta combinando solo pasticci' : Intervistato da Radio Radicale, il deputato del Partito Democratico [VIDEO] Francesco Boccia, ha parlato della manovra finanziaria e dei rapporti conflittuali dell'attuale Governo con la Commissione Europea. Il deputato pugliese, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, ha dichiarato: Mai come in questo momento bisogna far quadrato intorno all'Italia e dire a questa Europa che insieme dobbiamo cambiarla, altrimenti il rischio ...

Francesco Boccia : età - altezza - peso - figli - moglie. Tutto sul politico pugliese : Francesco Boccia: cosa sappiamo sul politico ed economista italiano? L’esponente del Partito Democratico è uno dei ‘fedelissimi’ del Nazareno essendone iscritto fin dai suoi esordi. La carriera politica di Boccia, ormai di lungo corso, va di pari passo con quella accademica. Laureato in Scienze politiche con indirizzo economico-internazionale nell’anno accademico 1990-1991 presso l’Università degli Studi di Bari ha ...

Francesco Boccia - a me il suo spot al mercato è piaciuto : di Andrea Taffi Camicia bianca slacciata, gesti fluidi e sicuri, parole chiare e precise. Look, movenze e verbo di chi si sente a suo agio tra la gente di un mercato. È questa l’immagine che Francesco Boccia consegna allo spot della sua candidatura alla segreteria del Pd, quarto nome dopo quelli di Matteo Richetti, Nicola Zingaretti e Cesare Damiano. Un’immagine che ha come didascalia i risultati dell’ultimo sondaggio, quello, ...

Da dove viene Francesco Boccia e dove vorrebbe portare il Pd - con l'aiuto di Emiliano - : ... questo bocconiano ex ricercatore alla London School of Economics e visiting professor alla University of Illinois di Chicago è stato assessore all'economia del comune di Bari all'epoca in cui ...

Da dove viene Francesco Boccia e dove vorrebbe portare il Pd (con l'aiuto di Emiliano) : Francesco Boccia ha deciso di candidarsi alla segreteria del Pd e lo fa denunciando sulle pagine del Corriere "qualche selfie di troppo" del partito, proprio lui che ad aprile aveva scatenato l'ironia generale con un autoscatto 'salviniano', Il Pd, dice Boccia, "è riuscito a passare per il partito che era vicino ai potenti, alle banche, agli industriali, alle grandi ...

Pd - Francesco Boccia si candida alla segreteria dal mercato : “Devo rivoltare il partito dalla testa ai piedi” : Francesco Boccia, deputato del Pd, si candida alla segreteria del partito. Il suo è il quarto nome dopo quello di Nicola Zingaretti, Matteo Richetti e Cesare Damiano. “Devo rivoltare il partito dalla testa ai piedi” dice Boccia in un video pubblicato su Facebook in cui annuncia la propria corsa da un mercato. E lancia l’hashtag #aporteaperte per un partito che “si occupi delle persone e faccia sì che la gente ci torni a ...