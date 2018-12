Arriva il tema che porta l’aspetto di EMUI 9 nei dispositivi su cui gira EMUI 5 o 8

Arriva Fortnite 6 i fan tornano a scatenarsi su Pornhub : durante le pause del videogioco tutti cercano video hard “a tema” : Arriva Fortnite 6 e i fan si scatenano su Pornhub. Non è bastato al videogioco online risultare nell’intero 2018 uno dei 25 termini più ricercati sul sito web di porno gratuito più seguito al mondo. Attorno a fine settembre, nei giorni in cui è stato possibile scaricare la stagione numero 6, parallelamente su Pornhub la ricerca del termine “Fortnite”, accoppiato spesso ad altre specifiche, è schizzato verso l’alto con un aumento del 112% in 24 ...

Sticky Notes si aggiorna : Arriva il tema scuro per tutti : L’app Sticky Notes si è aggiornata poche ore fa sul Microsoft Store di Windows 10 alla versione 3.1.46.0 per tutti gli utenti October 2018 Update. Novità Dopo alcune settimane dal programma Insider, il supporto al tema scuro è finalmente sbarcato pubblicamente. Andando nelle impostazioni, è possibile decidere se applicare il tema chiaro, il tema scuro oppure quello impostato globalmente per tutto il sistema operativo. Fix di bug e ...

Maturità - Arriva la seconda prova mista. Al classico possibile test greco-latino. Allo scientifico matematica-fisica : Mancano sette mesi alla Maturità ma per i giovani del quinto anno il patema inizia oggi, con la pubblicazione dei quadri di riferimento per la predisposizione e lo svolgimento degli scritti della nuova Maturità, che debutterà a giugno con le regole previste dal decreto legislativo 62 del 2017. Dalla composizione della traccia del liceo classico al numero di quesiti che saranno proposti Allo scientifico ad una serie di novità che ha voluto il ...

Fortnite : un sistema legato a doni potrebbe Arrivare giusto in tempo per le vacanze natalizie : Come segnalato da Dotesports.com, i giocatori di Fortnite potrebbero presto essere in grado di offrire ai loro amici oggetti cosmetici di gioco, secondo fnbr.news. Le informazioni su un possibile sistema legato a doni sono trapelate da poco e potrebbero essere pronte prima del lancio della settima stagione di Fortnite.Se un sistema di regali verrà effettivamente implementato nel gioco, potrebbero esserci delle restrizioni sugli oggetti che non ...

Raccolta rifiuti a Grottammare - Arriva il sistema 2.0 in Valtesino : Il programma propone, inoltre, le seguenti date: 14 dicembre , "La politica e il contratto" di Fabrizio Di Marzio; 11 gennaio, "Un mare di plastica" di Franco Borgogno ; 25 gennaio , "Attrezzarsi per ...

Samsung Galaxy S9 : Arriva Android 9 Pie con One Ui/ Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia - IlSussidiario.net : Samsung Galaxy S9: arriva Android 9 Pie con One Ui. Nuovo sistema operativo e nuova interfaccia per i possessori dello smartphone coreano

Salute : in Fondazione Poliambilanza Arriva Endofaster - un nuovo sistema per valutare la salute dello stomaco : Si chiama Endofaster ed è una tecnica innovativa frutto della ricerca italiana che permette di effettuare una valutazione istantanea del succo gastrico durante la gastroscopia, riducendo il ricorso a test istologici e dando luogo ad un’immediata diagnosi al termine dell’esame. È questa la novità che Poliambulanza, tra i primissimi centri in Italia e primo in Lombardia, mette a disposizione dei suoi pazienti. Endofaster segna un passo in avanti ...

Yongnuo YN450 è ufficiale - Arriva la mirrorless con sistema operativo Android : La società cinese Yongnuo ha annunciato ufficialmente l’uscita della nuova mirrorless YN450 con a bordo Android. La fotocamera è equipaggiata da un sensore Panasonic CMOS Micro 4/3 da 16 MegaPixel, che consente di scattare foto in leggi di più...

Scale mobili - Arriva il sistema che prevede guasti : Milano, 25 ott. , AdnKronos, - Un sistema connesso al cloud che permette di prevedere problemi e pianificare interventi di manutenzione su ascensori e Scale mobili. È "24/7" ed è quanto presentato da ...

Centri per l’impiego - la bozza del piano proposto a Di Maio : tre tappe per Arrivare a un sistema integrato nel 2020 : Una rivoluzione dei Centri per l’impiego che vada a beneficio soprattutto dei giovani, che preveda il potenziamento di uffici dove oggi c’è carenza e poca qualificazione del personale e dove fondamentale sia la componente tecnologica. Così l’ha immaginata Mimmo Parisi, il docente universitario della Mississippi State University, nonché direttore del National Strategic Planning and Analysis Research Center, che negli Usa da circa 14 anni si ...

Arriva Halloween in Fortnite : date evento Fortnitemares - cosa aspettarsi : Epic Games ha annunciato le date del nuovo evento di Fortnite a tema Halloween. Fortnitemares ha così una data di inizio e una di fine anche per quest’anno. Con l’annuncio di Epic Games in pratica è Arrivata la conferma del rilascio del nuovo evento che porterà ai giocatori di Fortnite tante nuove sfide a tema. Fortnite Intel ha così reso noto tutte le date comunicate da Epic Games. Il nuovo evento di Fortnite, Fortnitemares, inizierà ...