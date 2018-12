X Factor, Fedez saluta tutti ecco il discorso di addio

blogitalia.news

(Di venerdì 14 dicembre 2018) X, finita anche questa edizione è tempo dei saluti, perperò non si tratta di un saluto con un arrivederci, ma bensì un, con tanto difinale «Ho iniziato Xche avevo 23 anni, non avevo mai fatto televisione prima. Con questo programma sono cresciuto e vi ringrazio». E’ visibilmente emozionatoseduto al tavolo di X, la trasmissione che in questi anni lo ha visto diventare grande, come artista ma anche come uomo. Poco prima che Anastasio venisse proclamato vincitore, il rapper ringrazia la trasmissione che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo e il suo sembra proprio un, che del talent di Sky è anche il giudice più longevo insieme a Mara Maionchi, si commuove quasi quando ringrazia «le persone che hanno contribuito a fare questo programma, a farmi crescere e a insegnarmi come essere professionali». E poi ...