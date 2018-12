Tim | Vivendi vuole cacciare 5 consiglieri Conti compreso | “Non indipendenti” E candida

ilfattoquotidiano

: Tim, Vivendi vuole cacciare 5 consiglieri (Conti compreso): “Non sono indipendenti”. E… - TutteLeNotizie : Tim, Vivendi vuole cacciare 5 consiglieri (Conti compreso): “Non sono indipendenti”. E… - zazoomnews : Tim Vivendi chiede assemblea e candida Bernabè e Galateri in cda - #Vivendi #chiede #assemblea #candida - SimonaRossitto : Tim, Vivendi candida Bernabé e Galateri nel cda -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)passa all’attacco su Tim. Proprio mentre il governo dà il via libera alla norma che incentiva la creazione di una rete unica nazionale, si riaccende lo scontro fra i soci dell’ex Telecom Italia (oggi Tim) in una partita che rischia di allungare i tempi per cablare il Paese. Il socio francese, controllato da Vincent Bolloré, ha chiesto ufficialmente la revoca di cinquelegati al fondo Elliott, proprietario del 8,8 per cento dell’ex monopolista della telefonia italiana. Nella lista non compare il nome del nuovo amministratore delegato, Luigi Gubitosi, ex commissario straordinario dell’Alitalia. Ma ne fanno parte il presidente Fulvio, Alfredo Altavilla e Paola Giannotti, Dante Roscini e Massimo Ferrari. Secondoi cinque componenti del cda andrebbero rimossi perché non sono indipendenti., in particolare, è accusato scrive ...