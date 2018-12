Pensioni d’oro | ecco i tagli dal 10 al 40% in cinque scaglioni

Manovra - Pensioni d’oro : ipotesi taglio oltre i 150mila euro. Attese le misure per le imprese : Al di sopra di quella soglia scatterebbero veri e propri tagli. A Palazzo Madama comincia la sessione di bilancio. Si aspettano il taglio del cuneo per le tariffe Inail e lo sblocco dei pagamenti della Pa. Mercoledì il premier Conte da Juncker. Oggi vede i sindacati dopo un nuovo vertice di governo...

Manovra - le misure rinviate : dal reddito di cittadinanza a quota 100 e al taglio delle Pensioni d’oro : Nel pacchetto degli emendamenti, ovvero tra le proposte di modifica presentate da governo e relatori in Commissione bilancio della Camera, dove il provvedimento è allo stato attuale in discussione, non “sono pervenute” le misure che costituiscono il nocciolo duro della Manovra: reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero in materia pensionistica, sulla base del meccanismo di “quota 100”...

Tagli Pensioni d’oro in stand by - voucher 4.0 per le Pmi - incentivi al Sud : ecco le novità in manovra : Niente Tagli alle pensioni d’oro (che potrebbero rientrare, però, come emendamento in Parlamento) e via dal testo i 100 milioni in più per il fondo famiglia (anche se le risorse non vengono cancellate). Salta anche la tassa sulla pesca sportiva, mentre a Palazzo Chigi arriva Investitalia, struttura per gli investimenti pubblici e privati...

Pensioni d’oro - ecco chi pagherà il contributo di solidarietà : Un contributo di solidarietà a più aliquote sulle Pensioni cosiddette “d’oro”, insieme a una nuova stretta sull’indicizzazione di questi assegni all’inflazione. È questa l’ultima ipotesi tecnica approdata al tavolo del vertice di maggioranza che si è tenuto ieri pomeriggio a palazzo Chigi senza il ministro dell’Economia, Giovanni Tria...

