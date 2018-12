Il loro futuro nelle tue mani In viaggio per sostenete il progetto Openspace

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018) In Italia oltre 1 milione di bambini e ragazzi vive in povertà assoluta. Spesso isolati e con poche opportunità educative e di apprendimento. Inoltre, 7 studenti su 50 abbandonano la scuola prima del tempo e per questo rischiano di non avere gli strumenti giusti per immaginare e costruire il proprioSe in queste vacanze natalizie ti capiterà di prendere il treno per andare a trovare parenti e amici o semplicemente per viaggiare un po' sappi che potresti incontrare Michelangelo e sentire direttamente da lui queste parole. "Con il nostro sorriso raccontiamo i progetti per i quali stiamo raccogliendo fondi" ci dice. Sì perché Michelangelo è uno dei 200 volontari della campagna di raccolta fondi "Iltue" che il Gruppo FS Italiane sostiene quest'anno per ActionAid.Fino al 7 gennaio 2019 a bordo dei treni regionali e ...