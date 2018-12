Casio lancia le ultime due collaborazioni Gorillaz x G-Shock in edizione limitata

Il nuovo smartwatch PRO TREK WSD-F30 di Casio sarà lanciato all’inizio del 2019 : Casio ha annunciato oggi che il suo nuovo smartwatch TREK WSD-F30 PRO sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 18 gennaio 2019 al prezzo di 550 dollari. Lo smartwatch è resistente all'acqua fino a 50 metri e offre funzionalità di mappa offline, è basato su WearOS by Google e offre una modalità di risparmio energetico unica che utilizza un nuovo display a doppio strato composto da uno schermo monocromatico e uno a colori. L'articolo Il ...

Casio lancia i nuovi G-Shock model Gorillaz in edizione limitata [GALLERY] : I collaboration model Gorillaz X G-Shock disponibili dal 15 novembre Questo inverno vede il lancio della prima collezione data dalla collaborazione tra i Gorillaz e G-Shock. Questa nuova entusiasmante collezione di orologi in edizione limitata arriva in un periodo di festeggiamenti per entrambe le parti: il 35° anniversario del brand G-Shock che ricorre nel 2018 e l’uscita di un nuovo acclamato album della band virtuale più famosa del ...