Brexit | i leader Ue fanno quadrato May torna a mani vuote

Brexit - Theresa May si salva : non passa la mozione di sfiducia contro la sua leadership. 117 contrari su 317 : La premier britannica Theresa May per ora si è salvata dalla ribellione interna: ha superato la mozione di sfiducia contro la sua leadership promossa dai Tory ribelli. La fiducia le è stata confermata da 200 deputati su 317: uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di Leave nel referendum sulla Brexit del 2016. I dissidenti, guidati dall’ala più oltranzista dei ...

Brexit : leadership May nel mirino : ANSA, - LONDRA, 10 DIC - Tornano a materializzarsi, sui media britannici, le sfide di potenziali pretendenti a scalzare Theresa May dalla leadership del Partito conservatore, alla vigilia del voto ...

Brexit sempre più realtà : ok accordo da 27 leader Ue - ora manca ratifica Parlamento UK : "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sui rapporti futuri con il paese. E' quanto ha annunciato il ...

Brexit - c'è l'ok dei 27 leader Ue al divorzio con Londra | May : "Accordo per il bene di tutti" | Al lavoro per l'entrata in vigore il 30 marzo : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.

Brexit - i leader della Ue approvano il piano : Theresa May - la palla passa al Parlamento : ... in linea con la dichiarazione politica. L'approccio dell'Unione continuerà a essere definito dalle posizioni e dai principi generali stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo ...

Brexit : c'è l'accordo dei 27 leader europei. May : 'Un'intesa giusta' : PRIMAPRESS, - BRUXELLES - I 27 leader dell'Unione Europea hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future. A darne notizia è stato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Dunque con il via libera dei 27 all'accordo di separazione May ha scritto alla ...

Brexit - ok dei 27 leader Ue ad accordo : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sulle relazioni future. L'annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter. Ora la parola passa a Londra. "Se fossi un parlamentare britannico ...

Brexit : leader Dup ribadisce - accordo May-Ue non ci soddisfa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. 'Ora tocca ai leader'. Attesa per il discorso della May : Il presidente del Consiglio Ue: 'Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito'

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. "Ora tocca ai leader". Attesa per il discorso della May : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, su Twitter.Intanto, secondo quanto riferito da Downing Street, la premier ...