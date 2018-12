Auto elettriche | arriva “FastCharge” | un grande passo verso il futuro GALLERY

Bertone ritorna con 5 Auto elettriche made in Italy : Dianchè GT Cube Lo storico marchio Bertone torna in vita e lo fa con un interessante progetto che ha come obiettivo quello dell’introduzione sul mercato di auto elettriche per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ma non solo. Protagonista di questo nuovo tentativo di rilancio è la Equiventia Capital Partners (ECP) con sede a Padova, società italiana che opera nel settore degli investimenti industriali avanzati, la quale ha affidato alla ...

Arcore e Usmate : per ricaricare le Auto elettriche si va in banca : Accordo siglato tra la Bcc Brianza e Laghi ed Enel X, divisione del gruppo che si occupa di energia elettrica: la banca mette a disposizione i suoi siti per installare 15 colonnine di ricarica ...

Flymove - una nuova piattaforma italiana annuncia Auto elettriche a marchio 'Dianchè by Bertone' : Dall'Italia, poi, la tecnologia e le Poe Station sarebbero esportata al resto del mondo. Tutto molto bello e... costoso: la realizzazione del programma messo a punto da Flymove richiede parecchi ...

Grillini - non siate stolti : tassare le Auto a ciclo termico per favorire di fatto quelle elettriche è un suicidio. Ecco perchè - da chi vi ... : Dietro le scelte macroniane c'è solo economia ed interessi, contro quelli della stragrande maggioranza della popolazione 3.Le energie rinnovabili a livello globale rappresenteranno al massimo, con le ...

Ecotassa - Uecoop : “Boom di Auto elettriche - +34 - 8% nel 2018” : Crescita record del 34,8% per le auto ibride elettriche in Italia con un aumento di oltre 22mila veicoli toccando gli 85.961 veicoli venduti nei primi 11 mesi del 2018 contro i 63.787 dello stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sui dati delle immatricolazioni in Italia in relazione alla discussione sulla Ecotassa per auto non elettriche all’interno della manovra di ...

Incentivi Auto elettriche - un regalo ai ricchi? Non direi : Il governo ha varato in questi giorni un provvedimento per incentivare la vendita di veicoli elettrici nuovi: sono 6mila euro per veicoli a zero emissioni, un po’ meno per veicoli che comunque hanno emissioni ridotte, come le auto ibride. Era necessario per dare un minimo di “spinta” al mercato dei veicoli elettrici in Italia dove, come sempre, ci troviamo a fare da fanalino di coda in Europa. Fate conto che in Italia, le immatricolazioni di ...

Arriva l’ecotassa sulle Auto non elettriche «Prezzi più alti - anche di 3 mila euro» Maternità - al lavoro fino al 9° mese|Vota : A fronte di incentivi per elettrico e ibrido, un emendamento prevede ulteriori imposte per chi è intenzionato ad acquistare vetture soprattutto di fascia media

Dal 2019 incentivi per le Auto elettriche - sovrattasse fino a 3000 euro per gli altri : Un emendamento alla legge di Bilancio approvato alla Camera in commissione Bilancio, prevede che, a partire dal 2019, tutti coloro che acquisteranno un nuovo veicolo pagheranno delle tasse che andranno calcolate in base al livello di inquinamento del proprio mezzo. Per l'acquisto delle auto elettriche, invece, sono previsti ulteriori incentivi. Possibili ulteriori modifiche Gli incentivi sono dunque mirati a dare una marcia in più affinchè ...

Auto - incentivi a elettriche e tasse a chi inquina : è coro di no : L'alzata di scudi mette insieme le ragioni di Fim Fiom e Uilm e quelle di FederAuto, preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato potrà avere sull'economia del Paese e ...

Incentivi Auto - bonus o malus? Previsti fino a 6 mila euro per le elettriche e tassa ambientale per chi inquina di più : Non c’è dubbio sul fatto che il Governo in carica sarà quello del cambiamento, anche per gli automobilisti. Ora non resta che comprendere se il cambiamento in questione avrà una valenza positiva o meno. Veniamo subito alle dolenti note: l’esecutivo ha previsto un’inedita sovrattassa per le auto di nuova immatricolazione con emissioni di CO2 allo scarico a partire dai 110 g/km di CO2. L’iniziativa è contenuta in un emendamento, approvato, del ...

Auto elettriche : arrivano gli incentivi per le auto ecologiche e una tassa per tutte le altre : La nuova Legge di bilancio ha approvato incentivi fino a 6.000 euro per le auto nuove a basso impatto ambientale mentre per tutte le altre si pagherà un sovraprezzo Nella nuova legge di bilancio è stato approvato un emendamento che prevede a partire dal primo gennaio 2019 un bonus economico per le vetture nuove a basse emissioni: si parte da 1.500 euro per l’acquisto di un’auto a gas, passando per i 3.000 euro per un’auto ibrida e si ...

Manovra in aula con maxi-emendamento. Proroga di un anno per formazione 4.0. Incentivi agli acquisti di Auto elettriche : Via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra. La commissione ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo. Il testo sarà esaminato dall'assemblea di ...

Audi - 14 miliardi di euro per elettriche e guida Autonoma : tra il 2019 e il 2023, l'Audi spenderà 14 miliardi di euro per sostenere i progetti nei campi della mobilità elettrica, della guida autonoma e della digitalizzazione. Gli investimenti rientrano in un programma più ampio, per un valore complessivo pari a 40 miliardi.20 modelli elettrificati entro il 2025. Con l'iniezione di risorse, Ingolstadt vuole adeguare le attività del gruppo ai mutamenti del mercato e della domanda, sostenendo soprattutto ...