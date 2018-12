Trovano in strada un portafogli pieno di soldi Ecco che fanno questi 2 bambini

caffeinamagazine

(Di giovedì 13 dicembre 2018) E poi ci sono le storie belle come questa. Che scaldano il cuore ecapire che non è poi tutto da buttare. Succede a Milano e ha per protagonisti un pensionato e due. Da poco erano terminate le lezioni quando Wembo e Savindu, due 13enne che frequentano la classe III B della scuola media sperimentale Rinascita Livi al Giambellino, hanno trovato undiin terra. Un bottino ghiotto che però non li ha ingolositi. Anzi,senza pensarci troppo hanno deciso di consegnarlo a una loro insegnante affinché contattasse il legittimo proprietario, un anziano che aveva appena ritirato la pensione.Il gesto di Wembo e Savindu (il primo di origine cinese e il secondo arrivato a Milano dallo Sri Lanka), non è passato inosservato: il primo che ha voluto ringraziarli di persona è stato il proprietario del. L’uomo, profondamente grato e commosso, ha ...