Roma | contagiò donne con l' Hiv | condannato a 22 anni

Draghi : lo spread ha un impatto sulle banche italiane. Da Roma «contagio limitato» : La Bce ha confermato i tassi a zero almeno fino all’estate 2019 e la fine del piano di acquisto di titoli di Stato a dicembre. Il quadro economico presenta fattori di incertezza ma non cambia nella sostanza...

Allarme contagio Aids a Roma : diffuso l’identikit dell’untore : Torna l’incubo untore a Roma. Una donna ha infatti denunciato di aver contratto l’Aids dal suo ex marito e ha deciso di rivolgersi alle autorità per lanciare un appello. ”Quando eravamo ancora sposati mi ha trasmesso l’Aids e ho scoperto che lui sapeva già di essere ammalato”. Come riportava il Messaggero nell’edizione del 17 ottobre ”un uomo residente nella zona di Roma nord, è ricercato dalle forze dell’ordine per i ...