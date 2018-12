NBA | no Leonard | no problem | Toronto non si ferma più | distrutti anche gli Warriors

Mercato NBA - il sogno degli L.A. Clippers : firmare sia Durant che Leonard nel 2019 : Per la seconda volta in questa stagione i Toronto Raptors hanno evitato di schierare Kawhi Leonard nella loro tappa allo Staples Center. Era già successo lo scorso 5 novembre nella sfida vinta contro ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 Dicembre) : Leonard trascina Toronto - sconfitte per Golden State e Milwaukee. Vincono Houston e Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Grandissimo spettacolo e finale emozionante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks si impongono 136-134 dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks. Vittoria di grande cuore dei padroni di casa, che rimontano più volte gli ospiti e anche una svantaggio oltre la doppia cifra. Si va all’overtime grazie ad una tripla incredibile di Emmanuel Mudiay (top scorer dei suoi con 28 punti) e ...

NBA – Kawhi Leonard rifiuta Jordan e firma con New Balance : pronto l’accordo con il nuovo brand : Kawhi Leonard pronto a firmare con New Balance: salta definitivamente ogni tipo di accordo con Jordan per la nuova stella dei Raptors Dopo aver cercato di firmare, senza successo, Joel Embiid, Kelly Ouber Jr. e Gordon Hayward, finalmente New Balance ha trovato la stella alla quale legarsi per rientrare in maniera competitiva nel mercato NBA. Manca ancora l’ufficialità, ma ESPN riporta che il brand americano ha trovato l’accordo con Kawhi ...

NBA – Coach Nurse spezza una lancia a favore di Kawhi Leonard : “leader? Sì - ma silenzioso. Ecco cosa fa per i Raptors” : Il Coach dei Toronto Raptors, Nick Nurse, ha spezzato una lancia a favore di Kawhi Leonard nella polemica, aperta da Gregg Popovich, sull’essere o meno un leader delle sue squadre Negli ultimi giorni, Kawhi Leonard è finito al centro di una particolare polemica. Il cestista dei Toronto Raptors è stato definito “un grande giocatore ma non un leader” dal suo ex Coach, Gregg Popovich. Alle dichiarazioni di Coach Pop ha fatto ...

NBA – Kawhi Leonard risponde alle ‘accuse’ di Popovich : “sono un leader - si sarà dimenticato di quando…” : Kawhi Leonard risponde alle accuse di coach Popovich: la stella dei Raptors si considera un leader ed un esempio per ogni squadra in cui ha giocato Nei giorni scorsi, Gregg Popovich aveva rifilato un’inaspettata frecciatina a Kawhi Leonard. Il coach degli Spurs, forse ancora un po’ scottato per l’addio della ex stella degli ‘Speroni’, aveva definito Kawhi Leonard un gran giocatore ma non un leader. Nelle ...

NBA - Leonard risponde a Popovich : 'Non sono un leader? Mi viene da ridere' : Più che per le loro parole, i San Antonio Spurs e Kawhi Leonard erano sempre stati noti per i loro silenzi. Per questo fanno ancora più rumore le dichiarazioni che stanno rimbalzando dal Texas fino in ...

NBA – Gregg Popovich - che stoccata a Kawhi Leonard : “gran giocatore - ma non è mai stato un leader” : Gregg Popovich duro nei confronti di Kawhi Leonard: il coach degli Spurs sottolinea un difetto caratteriale del suo ex pupillo passato ai Raptors Gregg Popovich, sempre molto attento a scegliere il peso delle parole che spende con grande parsimonia, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui parla dei leader dei San Antonio Spurs degli ultimi anni. Coach Pop ha lodato l’atteggiamento dei veterani Ginobili e Mills, due ...

Risultati NBA – LeBron ko contro i Magic - ok Sixers e Clippers : Wade torna giovane ma si schianta su Kawhi Leonard : Lakers sconfitti dai Magic, vittorie esterne per Sixers e Clippers, Wade guida Miami con 35 punti ma la vittoria è dei Raptors di Kawhi Leonard: i Risultati della notte NBA Notte NBA di grandi emozioni e verdetti davvero interessanti quella appena trascorsa. I fan che hanno potuto assistere alla partita dei Lakers ad orario ‘europeo’, sono rimasti delusi: LeBron James (24 punti e 7 assist) e compagni si sono arresi a degli ottimi Magic, ...

NBA - Gregg Popovich torna a parlare di Leonard : 'Kawhi? Grande giocatore - non un leader' : Manca ancora poco più di un mese al primo ritorno di Kawhi Leonard a San Antonio da avversario, appuntamento fissato per il prossimo 3 gennaio, ma in Texas il ricordo del numero 2 non è stato ancora ...

NBA - colpo New Orleans : Toronto perde la prima in casa con Leonard : Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 110-126 Affrontare Anthony Davis è difficile per chiunque, anche per chi possiede il miglior record della lega e non ha mai perso con la propria stella in campo. I ...

Mercato NBA - si parla già di free agency : i Clippers sono avanti nella corsa a Leonard : Mercato NBA, Kawhi Leonard ha diverse possibilità al vaglio in vista della prossima estate: i Clippers sono in pole Mercato NBA, la stagione è iniziata da poche settimane, ma già si fa un gran parlare della prossima accesissima free agency che cambierà volto alle franchigie. Uno tra i cestisti più ambiti nella prossima estate sarà di certo Kawhi Leonard, attualmente in forza a Toronto ma in scadenza di contratto. Secondo ESPN i Clippers ...

NBA – Kawhi Leonard spiazza tutti : “io non sono mai stato fan dei Lakers! Il mio idolo era Allen Iverson” : Kawhi Leonard spiazza i fan di L.A.: il cestista dei Raptors, apparentemente ‘promesso’ ai Lakers la prossima estate, ha ammesso di non essere mai stato fan dei giallo-viola Qualche mese fa, Kawhi Leonard aveva spiazzato tutti rilasciando delle dichiarazioni chiare e semplici che suonavano un po’ come un ‘consiglio’, rivolto a qualsiasi franchigia volesse prelevarlo dagli Spurs: “l’anno prossimo giocherò a Los Angeles”. I ...

NBA – Infortunio Kawhi Leonard : ecco come sta la stella dei Raptors : Durante Suns-Raptors, Kawhi Leonard lascia il parquet in anticipo a causa di un Infortunio: ecco le condizioni della stella della franchigia canadese Attimi di apprensione per tutti i fan dei Toronto Raptors che, durante la sfida della notte vinta sui Suns, hanno visto uscire anzitempo Kawhi Leonard dal parquet. L’ex Spurs ha rimediato un Infortunio al piede, procurato probabilmente dopo un rimbalzo. Coach Nurse lo ha dunque ...

NBA - Kawhi Leonard trascina Toronto - bene Boston - sprofondano gli Houston Rockets : Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 129-112 Imbattuti in casa, i Sixers non sanno vincere lontano da Philadelphia. Lo conferma la trasferta in Canada, dove i Raptors " con un rientrante Kawhi Leonard, ...