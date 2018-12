Keira Knightley | attribuito all' attrice di Colette un riconoscimento dalla Regina

Blastingnews

: RT @lizzyjonesss: Vorrei essere come Keira Knightley che qualsiasi cosa faccia sembra che stia sfilando per una sfilata di alta moda https:… - Zazzarazaz : RT @lizzyjonesss: Vorrei essere come Keira Knightley che qualsiasi cosa faccia sembra che stia sfilando per una sfilata di alta moda https:… - chiarettacera : RT @lizzyjonesss: Vorrei essere come Keira Knightley che qualsiasi cosa faccia sembra che stia sfilando per una sfilata di alta moda https:… - lizzyjonesss : Vorrei essere come Keira Knightley che qualsiasi cosa faccia sembra che stia sfilando per una sfilata di alta moda -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)ha appena ricevuto il titolo di 'Ufficiale del più importante ordine dell'impero britannico' a Buckingham Palace per il suo lavoro die per il suo impegno nella beneficenza. Il premio OBE (sigla per Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) è un premioper il massimo impegno dimostrato in un'attività (settore pubblico, beneficenza, carità, ecc).L'ha esordito al cinema a 15 anni nel film Aspettando Beckam. Da allora ha recitato in costume in ruoli iconici quali Elisabeth Bennet in Orgoglio e Pregiudizio, Anna Kerenina nel film omonimo e Lady Georgiana Spencer nel film biografico La duchessa....