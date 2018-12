huffingtonpost

: Dal docufilm su Firenze passa l'autonomia di Renzi dal Pd: 'Resto fuori dal congresso' - HuffPostItalia : Dal docufilm su Firenze passa l'autonomia di Renzi dal Pd: 'Resto fuori dal congresso' - ElManchego7 : QUESTA SERA - POST-TRUTH, la verità non è mai stata così falsa. PRIMA VISIONE ASSOLUTA- Ore 19,45 al Làbas (Vicol… - Zeuxidian : Pisa e le cartoline dal ' 68: il docufilm -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Non ci sono le masse dem anche perché lui, Matteo, non si definisce mai, presentando il suo film, un senatore del Pd, piuttosto dice di essere un "senatore dell'opposizione". Quindi è un po' dentro e un po'dal partito? Piùche dentro. Non scioglie il grande il dilemma ma di certo - dice - "dal congresso". Aspetta le elezioni Europee, vuole vedere che cosa farà la nascente lista di Carlo Calenda e quanto prenderà il partito di cui è stato segretario. E soltanto in quel momento deciderà, senza mettere la faccia su un'eventuale sconfitta.Per ora preferisce la compagnia di Lucio Presta, produttore del documentario ", secondo me", a quella di Maurizio Martina su cui moltiani puntano per la segreteria e neppure dà la benedizione al tandem Giachetti-Ascani. Qui, al teatro del Sale di, ...