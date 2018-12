scuolainforma

: Vi siete mai domandati cosa rende ‘vivo’ un robot sociale? Prova emozioni? È intelligente? Potrà fra qualche anno e… - beppe_grillo : Vi siete mai domandati cosa rende ‘vivo’ un robot sociale? Prova emozioni? È intelligente? Potrà fra qualche anno e… - JBLEWIS1983 : RT @lucio_massardo: Arrivare quasi un anno dopo su una 'nuova' uscita: James Brandon Lewis e la forma del duo. Prova difficilissima, perché… - scuolainforma : Anno di prova neo-assunti: il percorso -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Molti docenti staffrontando in questo a.s. 2018-2019 l’di. In questo articolo ci riferiamo ai docentida GaE e da GM 2016; per quanto riguarda i docenti ammessi al IIIFIT, essi seguono un differentedi cui ci occuperemo con un articolo dedicato. Ripercorriamo quindi le varie fasi che i docenti neo-dovraffrontare. Il Miur con nota n. 35085 del 2 agosto 2018 ha fornito indicazioni sull’die formazione dei docenti neoa seguito del DM n. 850/2015 e la novità introdotta dalla nota n. 33989 del 2 agosto 2017, riguardante la possibilità per i neoimmessi di svolgere delle visite presso scuole innovative. Non tutti i docenti però sono tenuti a svolgere l’di formazione e, ai fini della conferma in ruolo. I docenti che devono svolgerli sono:– i docenti neo immessi in ruolo a.s. 2018/19;– i ...