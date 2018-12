Via libera Europarlamento a maxi-intesa commerciale Ue-Giappone

Napoli - l'Anm è salva : Via libera del Tribunale fallimentare al concordato preventivo : l'Anm comincia a uscire dalle nubi. Il Tribunale fallimentare ha ammesso il concordato preventivo. Il prossimo passo, a quel punto, è la sentenza di omologazione, che dovrebbe arrivare a giugno, ...

Amianto nei palazzi - ostacolo prima del Via libera all’abbattimento : La struttura commissariale è in contatto con gli amministratori dei condomini di via Porro. Ma ai tecnici è stato impedito l’accesso in attesa del passaggio di proprietà delle case

Via libera alla manovra alla Camera e Salvini promette che non ci saranno nuove tasse : La giornata di ieri ha visto il primo vero passo della manovra di bilancio. La Camera ha dato la prima approvazione al provvedimento, ma è probabile che al Senato ci saranno delle modifiche. Il Vicepremier Salvini, al raduno leghista in Piazza del Popolo a Roma, ha affermato a gran voce che non saranno introdotte nuove tasse e che si cercherà di ridurre anche quelle già esistenti. Primo via libera alla manovra dalla Camera La Camera ieri ha ...

VIDEO Hubbell-Donohue trionfano alla Finale Grand Prix. RiviViamo la danza libera : i danzatori americani Madison Hubbell-Zachary Donohue hanno trionfato alla Finale del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio di figura, quest’anno in scena a Vancouver. Gli atleti hanno avuto la meglio sugli avversaari grazie a una prestazione di Grande caratura (specialmente sotto il profilo delle componenti del programma) valutata 124.82 (67.73, 57.09) con cui hanno raggiunto l’importante traguardo di 205.35 nel ...

VIDEO Guignard-Fabbri terzi in Finale Grand Prix! RiViamo la bellissima danza libera degli azzurri : Charlène Guignard e Marco Fabbri, all’esordio assoluto, hanno conquistato la terza posizione alle Finali Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio di figura, quest’anno in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno stregato il pubblico presente con la danza libera interpretata sulle note della colonna sonora di “La la land“ realizzando nel ...

Rovereto - i primi 5 anni di Ruota Libera : l'inclusione Viaggia su due ruote : Una occasione per dar tregua al disagio e ritrovare la propria identità ricollocandosi nel mondo del lavoro". Il Centro è convenzionato con i servizi sociali del Comune di Rovereto e la Comunità di ...

Manovra - Via libera dalla Camera : il provvedimento passa con 312 sì. Ora tocca al Senato : La legge di Bilancio è passata alla Camera dei Deputati con 312 sì, 146 no e due astenuti, dopo aver incassato la fiducia la scorsa notte. Ma la partita più importante si gioca al Senato, dove da lunedì inizierà la discussione su pensioni e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Sci alpino - la Fis dà il Via libera per le gare in Alta Badia : sono così 12 gli appuntamenti di CdM : Confermate anche le gare in Alta Badia, diventano dodici gli appuntamenti di Cdm fra uomini e donne in Italia Il sopralluogo dellsa Fis ha dato il via libera anche alla pista Gran Risa in Alta Badia e adesso diventano veramente invitanti i prossimi giorni della Coppa del mondo che approderà sia con gli uomini che con le donne sulle montagne italiane. Si partirà venerdì 14 dicembre sul Saslong con il supergigante maschile, seguito il giorno ...

Manovra - c'è il sì alla fiducia : entro domani il Via libera alla Camera : Il governo ha incassato la fiducia dell'Aula della Camera sulla Manovra con 330 sì, 219 no e un astenuto. entro domani è atteso il via libera finale di Montecitorio, per poi passare il testo all'esame ...