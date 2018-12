Tra due anni via alla fusione

Tra i fermati il padre e due fratelli del killer | "Cherif in fuga - forse già fuori dalla Francia" : A pochi giorni da Natale un 29enne radicalizzato spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura. L'uomo, Cherif Chekatt, era già stato condannato venti volte per reati minori.

Astronomia - ESO : il drammatico duo R Aquarii - macabra danza Tra due stelle [GALLERY] : 1/5 Durante le verifiche di un nuovo sottosistema del cacciatore di pianeti SPHERE, ...

CORINALDO - DUE ARRESTATI : "NON C'ENTRIAMO NULLA"/ STrage discoteca - sciolta prognosi per 3 pazienti : CORINALDO, Strage alla discoteca Lanterna Azzurra: le ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

Camera dei deputati - rapporto intimo Tra leghista e grillina : uno dei due ha famiglia : La Camera dei deputati accoglie diversi parlamentari, 630 in totale, i quali spesso lavorano gomito a gomito nello stesso posto per diversi anni. Come in qualsiasi altro posto di lavoro è possibile che tra le persone si instaurino dei rapporti, a volte anche molto intimi, che li portano a "conoscersi meglio". Quanto accaduto alla Camera la settimana scorsa rientra proprio in questo scenario, una grillina e un leghista sono stati beccati da un ...

MotoGp - Stoner e quel duello Tra Lorenzo e Marquez : “sono sicuro che Jorge alla Honda…” : Il pilota australiano ha parlato dell’arrivo di Lorenzo alla Honda, esprimendo il proprio punto di vista sulla questione Avventura in Ducati terminata, Jorge Lorenzo è pronto a cominciare un nuovo capitolo della propria carriera alla Honda. Lo spagnolo ha posto come obiettivo quello di battere Marc Marquez, tornando a vincere quel titolo mondiale che manca ormai dal 2015. AFP/LaPresse Sulla prossima avventura di Lorenzo con il team ...

Como - centinaia di migranti Trasportati oltre confine : due arresti : Como, 12 dicembre 2018 - centinaia di migranti trasportati oltre confine : la Polizia di Stato di Como ha eseguito due ordinanze di misura cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Milano. Le due ...

USA vs CINA/ La guerra Tra due nazioni costrette - dai soldi - a essere amiche : Usa e CINA sono due paesi con interessi economici convergenti, che pure devono combattersi anche a suon di colpi bassi in campo tecnologico

STrasburgo - spari al mercatino di Natale. “Due morti - 11 feriti”. L’attentatore in fuga : è asserragliato - conflitto a fuoco : Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale a Strasburgo. Sette o otto colpi esplosi sulla folla intorno alle ore 20 vicino alla centrale Place Kleber. Poi, l’uomo si è spostato di qualche metro e ha riaperto il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. La polizia riferisce che ci sono due morti e undici feriti, di cui sette gravi. Tra loro anche un militare dell’Opération Sentinelle. La zona intorno al centro storico è stata ...