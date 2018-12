Thelma Fardin choc | l' attrice de ' ll mondo di Patty' | io violentata a 16 anni

Argentina : Thelma Fardin accusa Juan Darthes di molestie durante 'Patito Feo' : Un altro caso di violenza sessuale nel mondo della televisione arriva dal Sud America. Ieri, in Argentina, Thelma Fardin, sostenuta dal gruppo "Attrici Argentine" ha denunciato pubblicamente l'ex collega Juan Darthés per le molestie subite nel 2009 durante il tour musicale della serie televisiva infantile "Il Mondo di Patty". Thelma Fardin, conosciuta per aver interpretato Giusy, la migliore amica della protagonista nella serie, a distanza di ...

