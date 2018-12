Strasburgo | Cherif C | l' attentatore schedato come radicalizzato

Attentato terroristico a Strasburgo : 4 morti - ferito un italiano. Cherif è in fuga : Torna il terrore in Europa. Attentato a Strasburgo , spari in mezzo alla folla, morti , feriti accasciati nelle strade, persone che

L'attentatore di Strasburgo doveva essere arrestato stamattina. Chi è Cherif - lo sparatore del mercato di Natale : Il presunto attentatore di Strasburgo, già stato in carcere per reato comuni e successivamente segnalato come elemento 'radicalizzato', sarebbe stato identificato con il nome di Cherif C., di 29 anni. Lo riferisce in un tweet France 24. L'autore della sparatoria era fuggito questa mattina ad una perquisizione nel suo domicilio nel quartiere di Neudorf per reati di criminalità comune. Secondo i media francesi nel suo domicilio i ...