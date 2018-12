Mission | Impossible - Fallout | sulla scia delle grandi saghe action

Il dietro le quinte del volo in elicottero di Tom Cruise nel nuovo Mission : Impossible – Fallout : Sale in quota e poi va giù in picchiata, con tanto di virata a 360 gradi, per sorprendere i nemici e portare a termine l’ennesima Missione. Tom Cruise in versione pilota – di elicottero – firma una delle scene a più alto tasso d’adrenalina di Mission: Impossible – Fallout, ultimo capitolo della saga che, dopo i 789 dollari ricavati al botteghino, sarà disponibile dal 12 dicembre nei formati 4K Ultra Hd, Blu-ray e Dvd. La clip mostra la lunga e ...