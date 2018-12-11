Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 | 30

Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA RUSTICA, Traffico MOLTO ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA RUSTICA, Traffico MOLTO ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:50 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA. IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA SULLA VIA ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA. IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA BIS E LA CASSIA SI VIAGGAI A ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico INTENSO SI STA ANCORA IN FILA DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA STESSA SITUAZIONE IN CARREGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ MOLTO Traffico SU STRADE E CONSOLARE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E SALARIA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARE IN USCITA DALLA CITTA’ E SU TUTTO IL PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DA VIA BUFALOTTA A VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARE IN USCITA DALLA CITTA’ E SU TUTTO IL PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DA VIA BUFALOTTA A VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE INCIDEDNTE ANCHE FUORI Roma SU VIA VERMICINO, LUNGHE CODE DA VIA ENRICO FERMI A INCROCIO VIA GIARRE SULLA TANGENZIALE EST PER ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SU VIALE CASTRENSE NEI PRESSI DI VIA CALTAGIRONE VERSO SAN GIOVANNI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDEDNTE SU VIA VERMICINO INCROCIO VIA GIARRE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma PROPRIO PER INCIDENTE DISAGI SULLA TRIONFALE NEI PRESSI DI VIA DI MONTE ARSICCIO DISAGI ANCHE SU VIALE CASTRENSE NEI PRESSI DI VIA CALTAGIRONE , INCIDENTE ANCHE SU PIAZZALE TOMMASO EDISON, RALLENTAMENTI NEI PRESSI ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON DISAGI AL Traffico SUL LUNGOTEVERE FARNESINA ALTEZZA PIAZZA TRILUSSA VERSO PORTA PORTESE INCIDENTE ANCHE SU PIAZZALE TOMMASO EDISON, RALLENTAMENTI ALTEZZA PIAZZALE DELLA RADIO CODE MA PER Traffico SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANUALRE PER I NOTI LAVORI IN ...
Ferrovie : Firenze-Roma - Traffico in ripresa dopo guasto fra Orvieto e Orte (2) : (AdnKronos) - Informazione costante anche nelle principali stazioni dove sono attivi tutt’ora i presidi Trenitalia di assistenza ai viaggiatori e dove sono stati distribuiti kit con generi di conforto alle persone in arrivo con i treni in ritardo. L’informazione digitale ha raggiunto oltre 2.000 via
Ferrovie : Firenze-Roma - Traffico in ripresa dopo guasto fra Orvieto e Orte : Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla direttrice Firenze - Roma, linee alta velocità e convenzionale. Il traffico è stato rallentato fra Orvieto e Orte fino alle 12.50, dalle 10 di questa mattina, in direzione Roma, per un guasto tecni
Roma : Traffico scorrevole dopo sgombero ex Penicillina : Roma – A Roma doveva essere un lunedi’ di passione per la viabilita’ nei pressi dell’ex Penicillina, lo stabilimento aperto circa 70 anni fa e oggi sgomberato dagli ultimi occupanti. Invece tutto si e’ risolto senza particolari problemi. Non fosse per i cappelli, le sciarpe e i cappotti, verrebbe da pensare che ci troviamo in piena estate e non a due settimane dal Natale, viste le strade vuote. Gia’ nella ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09:30 (Di martedì 11 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE Traffico MOLTO RALLENTATO TRA LA CASILINA E L’APPIA NELLE DUE CARREGGIATE.. SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI DA TOR DE CENCI FINO A VIA CRISTOFORO COLOMBO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA ...
romadailynews
stradadeiparchi : 9:30 #A24 Coda tra Tivoli e Roma est per lavori - AleSiryus : RT @LuceverdeRoma: #Roma #incendio - Via Salaria altezza Impianto A.M.A. in atto operazioni di spegnimento all'interno dell'impianto (code… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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