Roma | incendio in impianto rifiuti

Roma - maxi incendio nello stabilimento rifiuti sulla Salaria : 12 squadre di vigili sul posto : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907.Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di circa 2 ...

Roma - nuovo incendio : autobus della linea 700 prende fuoco su via Pontina : L'8 dicembre a Roma, intorno alle sette di mattina, su via Pontina, esattamente all'altezza di via Cristoforo Colombo, un autobus del trasporto pubblico Atac (L'Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune) della linea 700, che allaccia la borgata Mostacciano all'Eur è andato improvvisamente a fuoco, occludendo completamente il mezzo, in soli sei minuti. Fortunatamente, l'autista si trovava da solo nel bus, forse perché era ancora ...

Zotta : succursale licelo Montale di Roma messo a norma antincendio : Roma – “Anche la succursale del liceo Montale di Roma e’ a norma”. Sono stati ultimati i lavori di messa a norma antincendio presso il complesso scolastico del Buon Pastore nel XII Municipio. “E’ stato un lavoro molto complesso- dichiara la consigliera delegata alla Scuola della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta- abbiamo dotato l’edificio monumentale Brasini, di un impianto sicuro e ...

Incendio - chiuso tratto dell’A12 Roma-Civitavecchia tra Fregene e Fiumicino [LIVE] : Un tratto dell’A12 Roma-Civitavecchia tra il bivio Roma Fiumicino e Fregene, verso nord SS1 Aurelia, è stato chiuso a causa di un Incendio fuori dell’autostrada, all’altezza del km 5. Per il traffico diretto verso Nord Civitavecchia si consiglia di percorrere la ss1 Aurelia ed entrare in autostrada sia da Torrimpietra che da Maccarese-Fregene. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per ...

Incendio al ghetto di Roma - auto in fiamme in un garage : Paura nella zona della Sinagoga , a Roma, dove un'automobile ha preso fuoco all'interno di un garage che si trova sotto ai palazzi di via di San Bartolomeo dei Vaccinari . Dal garage si leva un'alta ...

Roma : nessuna persona ferita in incendio via Giannetto Valli : Roma – Nessun intossicato o ferito nell’incendio di un appartamento che da oggi, sta tenendo impegnati i Vigili del Fuoco in via Giannetto Valli 95, in zona zona Portuense. Sono sei le squadre impegnate a spegnere l’incendio che ha distrutto un appartamento al quinto piano dell’edificio e danneggiato quelli adiacenti, al momento inagibili. Per motivi di sicurezza e agevolare le operazioni di spegnimento l’edificio ...

Roma : incendio divampa all’interno teatro Golden - non ci sono feriti : Roma – incendio la scorsa notte a Roma in via Sciacca nel magazzino di materiali di scena del teatro Golden. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione San Giovanni. Domate le fiamme, all’interno del magazzino non sono stati rinvenuti materiali infiammabili. Non ci sono feriti. Il locale e’ stato dichiarato temporaneamente inagibile. I rilievi sono stati affidati al Nucleo operativo dei ...

Incendio a Roma - la Protezione Civile : “Sostegno alle persone evacuate” : La Protezione Civile, con il supporto della Sala Operativa Sociale, sta coordinando le operazioni di supporto alle persone evacuate dallo stabile in via Prenestina 944. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. Tramite un’analisi caso per caso, verra’ proposta da oggi la presa in carico presso le strutture di accoglienza organizzate dalla Protezione Civile. Ai bambini sara’ assicurato un servizio di trasporto scolastico che ...

Dieci persone sono rimaste ferite nell’incendio di un hotel occupato nella periferia di Roma : Dieci persone sono rimaste ferite domenica mattina nell’incendio dell’ex hotel Eurostars Roma Congress di via Prenestina. L’edificio, da anni in stato di abbandono, era occupato da circa quattrocento persone senza fissa dimora, una decina delle quali è stata colta alla sprovvista

Roma - l'incendio all'ospedale Villa San Pietro. Le testimonianze : 'Molto bravi i medici e gli infermieri' : Attivato dal 118 il piano per le maxi-emergenze dopo l'incendio nella notte all'ospedale Romano Villa San Pietro, che ha richiesto il trasferimento di 400 pazienti. Intorno alle 4 si è sviluppato un ...