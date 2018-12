Nicolò Scalfi di Caduta Libera | è finita con Valeria Filippetti

Caduta Libera - Nicolò Scalfi campione : tornerà ad aprile con Gerry Scotti. Voce bomba : 'Sabato prossimo...' : tornerà ad aprile, Nicolò Scalfi . Il super-campione di Caduta Libera , l'uomo che ha conquistato il quiz di Gerry Scotti e i social con una cavalcata da record, aprirà la nuova edizione la prossima ...

Caduta Libera - il campione Nicolò Scalfi fa godere Gerry Scotti : le voci sulla mossa perfetta di Mediaset : Il campionissimo Nicolò Scalfi paga. Siamo a Caduta Libera , il quiz pre-serale condotto da Gerry Scotti su Canale 5, dove nella puntata di mercoledì 14 novembre il campione, Scalfi, ha battuto il ...

CADUTA LIBERA : Nicolò Scalfi supera i 200.000 euro di vincita! : Ottimi ascolti per CADUTA LIBERA di Gerry Scotti, ma anche grandi risultati a livello di premi conseguiti, visto che ora c’è un campione che ha superato i 200.000 euro di vincita. Ecco il comunicato ufficiale che riguarda l’evento, accaduto nella puntata di ieri: Nuova vittoria e nuovo record a “CADUTA LIBERA!”, il game show condotto da Gerry Scotti tutti i giorni su Canale 5 e prodotto da Endemol Shine Italy. Ieri, 13 novembre, il ...

Caduta Libera : record di presenze per il campione Nicolò Scalfi : Nicolò Scalfi Nuova vittoria e nuovo record a Caduta Libera!, il game show condotto da Gerry Scotti tutti i giorni su Canale 5. Ieri, 13 novembre, il campione in carica Nicolò Scalfi è riuscito a superare per la quinta volta il gioco finale de “I Dieci Passi” (ha vinto 10 mila euro) e ha raggiunto i 206.000 euro di vincita complessiva, diventando uno dei Campioni ad aver vinto di più nella storia del programma. Inoltre, giocando nella puntata di ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi supera i 200.000 euro : Nuova vittoria e nuovo record a Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti tutti i giorni su Canale 5 e prodotto da Endemol Shine Italy e che a partire da lunedì lascerà spazio a The Wall. Caduta Libera, Nicolò Scalfi vince ancora Ieri, 13 novembre 2018, il campione in carica Nicolò Scalfi è riuscito a superare per la quinta volta il gioco finale de “I Dieci Passi” e ha raggiunto i 206.000 euro di vincita complessiva, diventando uno ...

Caduta Libera : il campione Nicolò Scalfi vince 125 mila euro : Caduta Libera Fortunato in amore… e anche al gioco. Dopo aver fatto breccia nel cuore della sua sfidante Valeria Filippetti che ha così per lui abbandonato il programma, Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera, ieri sera ha vinto la tanto agognata super cifra che gli era sempre sfuggita: 125.000 euro. Il totale accumulato dallo studente bresciano sale quindi a 186.000 euro, frutto delle precedenti due vittorie pari a 61.000 e ...

Valeria Filippetti - fidanzata del campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi : "Lui sembra freddo - in realtà è dolce" : Contattata dal settimanale Spy, la donna ha parlato della relazione in corso anzi, della favola! Iniziata in sordina da entrambe le parti: I primi giorni non l'avevo neanche notato: ero tesa per la mia prima volta in televisione e Nicolò non l'ho proprio guardato. La mia unica paura era cadere nella botola e non riuscire a rispondere alle domande. Mai avrei immaginato che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. E' stato merito di ...

Caduta Libera da record : Nicolò Scalfi vince 125.000€ : Nicolò Scalfi trionfa a Caduta Libera: vince 125mila euro Nicolò Scalfi è inarrestabile. Nella puntata di venerdì 9 novembre, il campione di Caduta Libera è riuscito ad avere la meglio, per l’ennesima volta, sugli sfidanti ed è riuscito a completare I Dieci Passi, portando a casa 125.000 euro. Il giovane studente del Politecnico di Milano si avvia a diventare il concorrente più longevo sul podio di Caduta Libera, confermandosi campione per ...