Misure Macron,Parigi:impatto su deficit

Il premier francese Philippe ammette che leannunciate dal presidente, in risposta alle proteste dei Gilet Gialli, avranno "unsulnel 2019". In Parlamento ha detto che "bisogna fare in modo che la spesa pubblica sia tenuta sotto controllo". Secondo il ministro per i Conti pubblici Darmanin, con i provvedimenti annunciati ilfrancese arriverà al 3,4%. Finora era al 2,8%.(Di martedì 11 dicembre 2018)