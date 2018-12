L’istantanea – L’immondizia brucia Pecunia non olet

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 dicembre 2018)non. Seguite lo sporco o la puzza e arriverete ai soldi.no i tritovagliatori della Campania, si incendiano anche alcuni in Lombardia, un fumo alto inquina l’aria di Roma da stamane: è il Tmb del Salario che scoppia. E allora ci sono soldi in agguato. Affari che si devono fare oppure affari che si devono impedire.Quando siete a mare e notate una macchia gialla, oppure una spuma fetida che cinge a mezzaluna l’acqua dentro cui vorreste bagnarvi, dovrete sempre ricordare di ringraziare un depuratore che non c’è o è guasto o non funziona come dovrebbe.Se avete la sfortuna di essere migranti ospitati e vi servono a pranzo dei cibi avariati, proprio vomitevoli e infatti vi fanno vomitare, com’è accaduto in alcuni centri di accoglienza siciliana, o è così sporco che vi raggiungono le zecche sul corpo, ricordate sempre la ragione: i soldi da ...