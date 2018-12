La vita di Carlotta Mantovan dopo Frizzi | un gelato e l’amore per Stella

dilei

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ladila morte dicontinua e riparte da, la piccola nata dalle nozze con il conduttore.Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per l’ex modella, che si è ritrovata vedova a soli 35 anni,essere rimasta accanto a Fabrizionella sua battaglia contro un male oscuro e devastante. Ora che il conduttore dell’Eredità non c’è più,le lacrime e il silenzio,sta tornando lentamente alla. Ad aiutarla in questo percorso è la piccola, bellissima, vivace e amante degli animali, ma soprattutto tanto simile al suo famoso papà.Quando non è impegnata in tv, con il suo spazio in Tutta Salute oppure con Portobello, la giornalista trascorre il suo tempo libero con. Mamma e figlia spesso si ritrovano al parco insieme alla famiglia di Carlo Conti, uno dei migliori amici di, oppure ...