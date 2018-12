Italia | fiducia investitori in calo | peggiora a novembre indice Zew

Italia - indice Zew fiducia economia peggiora a novembre : peggiora ulteriormente a dicembre la fiducia degli investitori sull'economia Italiana, secondo quanto emerge dall'indagine mensile dell'istituto tedesco Zew.

Censis : Italiani sfiduciati verso Ue - solo 43% pensa che giovi all'economia : Cresce la sfiducia degli italiani nei confronti dell'Europa. 'solo il 43% degli italiani pensa oggi che l' appartenenza all'Ue abbia in qualche modo giovato all'Italia'. Lo rivela il Censis sul suo ...

Crisi Italia : fiducia consumatori e imprese Italiane in ribasso a novembre secondo Istat : Si tratta quindi di dati attualissimi che vanno a descrivere ulteriormente quello che è lo stato di salute dell'economia Italiana già definito dalle recenti indicazioni sul prodotto interno lordo. ...

Italia - cala la fiducia di consumatori e imprese : A novembre 2018 si stima una flessione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 116,5 a 114,8 . Lo rivela l'Istat che evidenzia come anche l'indice composito del clima di fiducia ...

Draghi : «Fiducia nell'intesa Italia-Ue» : 'Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo in modo sostenuto, un grado significativo di sostegno' fornito all'economia 'dalla politica monetaria sarà mantenuto, anche ...

Draghi : «Fiducia nell'intesa Italia-Ue - il debito deve calare» : «Nella situazione attuale c'è un dialogo» in corso tra le autorità italiane e la Commissione Europea. «Sono sempre stato fiducioso che un accordo possa essere...

Draghi : «Fiducia nell'intesa Italia-Ue riducendo debito ci si rafforza» : 'Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo in modo sostenuto, un grado significativo di sostegno' fornito all'economia 'dalla politica monetaria sarà mantenuto, anche ...

Brassac - Credit Agricole - : fiducia Italia - strategia lungo termine : Parigi, 26 nov., askanews, - Le tensioni tra Italia e Ue rispetto alla manovra finanziaria e i relativi impatti sullo Spread preoccupano limitatamente il gruppo Credit Agricole, per il quale l'Italia ...

Manovra - Conte : "Ho parlato con altri leader Ue - c'è clima di fiducia" | Stasera incontra Di Maio e Salvini : "Ma il deficit non si tocca" | Juncker : "Italia - ti amo" : "Sulla Manovra ho avuto modo di scambiare cambiare opinioni con altri leader europei come Merkel e Macron, il clima si conferma buono, c'è clima di fiducia reciproca". Così il premier Giuseppe Conte da Bruxelles dove i leader europei hanno votato per l'intesa sulla Brexit.

L'Ocse boccia l'Italia - sfiducia su crescita e deficit : Per un durevole rientro del rapporto debito/Pil occorre gradualmente aumentare l'avanzo primario e far ripartire l'economia".

Manovra - lettera Italia a Ue : indebitamento netto sottoposto a costante monitoraggio - fiducia su obiettivi crescita' : Così si legge nella lettera che è stata inviata alla Commissione europea dal ministro dell'economia Giovanni Tria.

Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha sfiduciato l’amministratore delegato Amos Genish : L’amministratore delegato di Telecom Italia Amos Genish è stato sfiduciato durante un consiglio di amministrazione straordinario con 10 voti a 5. Le deleghe sono state assegnate ad interim al presidente della società Fulvio Conti. Il nuovo amministratore delegato dovrebbe essere scelto

Ue rivede in peggio stime su Italia. Mattarella : ispirare fiducia : ...nostro Paese si è soffermato oggi anche il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio nel corso della cerimonia di consegna delle Insegne di Cavaliere del Lavoro al Quirinale."L'economia ...

Mattarella : "Dobbiamo ispirare fiducia nell'Italia" : E rimarca che possiamo crescere, dobbiamo ispirare fiducia : l'economia ha buoni fondamentali a partire dal risparmio delle famiglie, che va tutelato. SVILUPPO E UNITA' - "Lo sviluppo sostenibile del ...