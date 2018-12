Il Ristorante degli Chef | chiusura anticipata con finale di 4 ore | come buttare un format

blogo

(Di martedì 11 dicembre 2018)Dovevano essere 6 puntate, ne saranno 5. E per non recuperarla, la quarta puntata viene trasmessa martedì 11 dicembre alle 22.00 nonostante l'emergenza Strasburgo in corso. Ilchiude con una settimana di anticipo e non perché l'attuale programmazione vedrebbe lain onda la sera di Natale (non proprio il massimo per un talent).anticipato da Hit, infatti, la scelta è dovuta alla nuova direzione di rete, che ha deciso di trasmettere semiin un'unica serata della durata di 4 ore. La conferma arriva (anche) dalla Guida Tv della Rai che segna un eloquente "215'" accanto alla durata della puntata di martedì 18 dicembre.Ilcondi 4 ore:unpubblicato su TVBlog.it 11 dicembre 2018 21:55.