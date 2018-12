Caso Centemero | M5S | «Lega chiarisca e non minimizzi» Salvini | mi cadono braccia

Caso Centemero - M5s : "Salvini non minimizzi - chiarisca" : Di Maio: "Chiederò delucidazioni al ministro dell'Interno, sono certo che non minimizzerà". Lega: no comment

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini non minimizzi il Caso Centemero”. Capigruppo M5s : “Il Carroccio fornisca chiarimenti” : “Matteo Salvini non minimizzerà sul caso di Giulio Centemero“. Anzi: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti“. Nel day after del blitz della Guardia di Finanza a Bergamo per acquisire documenti utili all’indagine per riciclaggio della procura di Genova – e la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della procura lombarda per finanziamento illecito – il Movimento 5 stelle ...