Attacco in un mercato di Natale a Strasburgo | morti e feriti | Parlamento blindato

Calciomercato Fiorentina : per l’Attacco Corvino punta in Spagna : Il Calciomercato di riparazione è ormai alle porte, e mai come in questo momento alla Fiorentina qualche innesto serve come il pane.Sotto la lente di ingrandimento è finito il reparto avanzato, che fin qui ha messo assieme un numero davvero troppo esiguo di reti. Rendimenti al di sotto delle aspettative, specialmente del ‘tridente dei sogni’ estivi, Chiesa-Simeone-Pjaca.Delle difficoltà dell’argentino abbiamo già parlato, anche se la speranza ...

Il calciomercato oggi – Milan - mossa a sorpresa per l’Attacco : Il calciomercato oggi – Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Torino, prestazione non entusiasmante dei rossoneri, molto meglio i granata. Al termine della partita è arrivato l’annuncio da parte di Leonardo, l’attaccante Ibrahimovic non indosserà nuovamente la maglia del Milan, altra stagione con i Galaxy per lo svedese. Il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo obiettivo per il ruolo di ...

Calciomercato Milan - pazza idea Quagliarella per l’Attacco : Calciomercato Milan, Leonardo alla ricerca del profilo giusto per i rossoneri in vista della sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, dopo le rivelazioni di Leonardo nella giornata di ieri, emergono ulteriori novità in merito alle mosse rossonere per gennaio. Ibrahimovic non arriverà, ha dichiarato il ds Milanista, ma la società è al lavoro per l’acquisto di un centravanti da aggiungere alla rosa. Ebbene, secondo quanto ...

Calciomercato Juventus - obiettivo Hazard per un Attacco stellare (RUMORS) : Grande entusiasmo in casa Juventus dopo la vittoria contro l'Inter che certifica lo status del club bianconero: una vera e propria super-potenza. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, è riuscita ad ottenere ben quarantatré punti su quarantacinque e sta letteralmente dominando il campionato italiano. La Juve di oggi ha tutte le potenzialità per riuscire a vincere anche la Champions League e nella prossima sessione estiva del ...

Il calciomercato oggi – Fiorentina - i nomi per rinforzare l’Attacco : Il calciomercato oggi – Stagione fino al momento altalenante in casa Fiorentina, il club viola si prepara per la gara di campionato contro il Sassuolo, partita molto importante con la squadra di Pioli alla ricerca della continuità di risultati. Nel frattempo l’intenzione della dirigenza è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio, alcuni calciatori hanno deluso e verranno sostituiti adeguatamente. Sono diversi i ...

Calciomercato Milan - possibile rivoluzione in Attacco : offerti Sturridge e Origi (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero ha intenzione di mettere a segno un importante colpo in attacco per la prossima sessione invernale e il primo obiettivo è Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, che attualmente veste la maglia dei Los Angeles Galaxy in America, avrebbe più volte affermato di volere ritornare in rossonero, dal momento che è sempre stato attaccato alla società rossonera e alla ...

Calciomercato Milan - frenata Ibrahimovic : tutte le alternative per l’Attacco : Calciomercato Milan, battuta d’arresto sul fronte Ibrahimovic con Mino Raiola ed il suo assistito che sembrano prendere tempo: Leonardo valuta le alternative Calciomercato Milan, la sessione invernale si avvicina e le trattative si accendono in maniera vorticosa. In casa rossonera nelle ultime ore si è registrato uno stop per quanto concerne il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese, assieme al fido Raiola, ...

Mercato Lombardia - colpo di mercato in Attacco per l'Ardor Lazzate : mercato Lombardia, colpo di mercato in attacco per l'Ardor Lazzate. Il ds Marco Proserpio, dopo l'addio ad Angelo Consolazio, ha chiuso con Andrea Gambino. Classe 1988, Andrea Gambino ha raccolto 13 ...

Calciomercato Sampdoria - movimenti in Attacco per raggiungere l’obiettivo Europa [GALLERY] : 1/7 Foto di Tano Pecoraro / LapresseLaPresse/ ...

Calciomercato Empoli - urgono rinforzi in difesa e in Attacco [GALLERY] : 1/5 LaPresse/Filippo Rubin ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ad un passo - Attacco stellare con Higuain (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini (che saranno guidati dal nuovo amministratore delegato Gazidis) hanno intenzione di costruire una squadra di altissimo livello per il 2019, in modo da centrare il principale obiettivo di questa stagione, ovvero l'accesso alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ...

Calciomercato Fiorentina - porte girevoli in Attacco [GALLERY] : 1/8 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

