Astrofisica | ricreate in laboratorio gocce di materia simile a quella che ha riempito

(Di martedì 11 dicembre 2018) Un distillato di universo, come doveva apparire subito dopo il Big Bang. È il colossale salto indietro nel tempo realizzato nei laboratori dell’Università del Colorado, dove per la prima volta i ricercatori sono riusciti a riprodurre qualche goccia di bollenteallo stato liquidoche doveva trovarsi nel cosmo primordiale.Si tratta – spiega Global Science – del cosiddetto plasma di gluoni, sostanza che secondo gli scienziati ha permeato lo spazio nei microsecondi successivi al Big Bang, quando l’universo era ancora troppo caldo perché le particelle potessero unirsi formando i primi atomi.Il nuovo studio, pubblicato su Nature Physics, è il risultato di un esperimento internazionale chiamato Phenix, che ha utilizzato un acceleratore di particelle per riprodurre questo plasma primordiale. Durante una serie di test, i ricercatori hanno fatto collidere ...