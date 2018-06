Professori e studenti | gli statagemmi di ieri e di oggi per vincere l’ansia della maturità

meteoweb.eu

: ESAMI DI MATURITÀ, IN REGIONE STUDENTI E PROFESSORI SODDISFATTI - NBCreteregione : ESAMI DI MATURITÀ, IN REGIONE STUDENTI E PROFESSORI SODDISFATTI - SIS_118 : Con questo progetto sulle manovre salvavita insegnate ai giovani saranno formati 5 milioni di studenti e 800 mila t… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Gli esami sono iniziati. Quest’anno sono oltre 500.000 i candidati attesi al primo vero banco di provapropria vita, che porta con sé il suo carico di timori, ansie e stress, ma anche di aspettative e sogni poiché segna, probabilmenteforse in maniera più simbolica che concreta, il passaggio all’etàresponsabilità e l’ingresso nel mondo degli adulti. Per glidie quelli dipassati ora dietro la cattedra, paure, ansie e timori restano sostanzialmente gli stessi. Addio però a cartuccere, temari e alle sintesi di Bignami e largo invece a nuove app digitali per quanto riguarda le tecniche e gli stratagemmi adoperati per farvi fronte. È quanto emerge da uno studio di Maxibon, in occasionecampagna “The Dark Side of School” che vede protagonista il mondoscuola per mostrare in maniera irriverente e ironica il suo “dark side”. Lo studio è ...