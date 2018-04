Le nuove basi genetiche associate alla depressione

wired

(Di venerdì 27 aprile 2018) Sale a 44 il numero di varianti genomiche che avrebbero un’associazione con la, malattia che colpisce circa il 14% della popolazione mondiale. A raccontarlo sulle pagine di Nature Genetics sono stati oltre 200 ricercatori, coordinati dUniversity of North Carolina e dUniversity of Queensland, che nel più grande studio svolto finora sui fattori di rischio genetici per la, ha appena scoperto che 30 nuovi loci, ovvero le posizioni dei geni all’interno di un cromosoma, avrebbero un’associazione statisticamente significativa con questa malattia. “Nel nostro studio dimostriamo che tutti noi portiamo fattori di rischio genetici per la, ma quelli con un numero più elevato sono più sensibili”, spiega la co-autrice Naomi Wray. La meta-analisi, che ha esaminato i dati di oltre 135mila persone cone 344mila persone sane ...