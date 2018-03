Stephen Hawking | “Un genio che ha saputo vincere anche la Sla”

meteoweb.eu

: È morto Stephen #Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo ?… - RaiNews : È morto Stephen #Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo ?… - repubblica : Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo - franzrusso : Addio a Stephen #Hawking, grande scienziato che ci ha aiutato a conoscere meglio l'Universo. : 'Dio può esistere,… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) “La SLA e’ una delle malattie piu’ orribili che esistono. Eppureha vintoquesta. Prigioniero in se stesso per decenni, ha trovato nel suo pensiero, nella sua incredibile intelligenza, nella sua determinazione, nella sua mente, le ali per volare lontano da quell’incubo giornaliero”. E’ quanto scrive in un intervento pubblicato per Blog Italia su Agi il genetista Angelo Vescovi, nominato dal Papa membro della Pontificia Accademia della Vita, che sta cercando una cura a malattie come la Sla, il Parkinson, la sclerosi multipla e il tumore al cervello. “Forse questo ‘isolamento’ lo ha spinto a spingersi avanti, in alto, chissa’ – si chiede Vescovi -. Ma l’uomo era un, e si e’ librato in uno spazio d’immagini, algoritmi e formule, modelli teorici che spiegano o aprono nuovi orizzonti sulla ...