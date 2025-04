Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei un rito funebre zoroastriano, il corpo offerto agli uccelli che se ne nutrono e lo portano in volo. La morte è trasformazione, meglio aquila che verme”: così Massimo Cacciari

su è raccontato ad Antonio Polito su 7, del Corriere della Sera. Un lungo percorso di parole che girano intorno al tema della. A cominciare dal commento del filoso su quanto detto da Epicuro, “lanon esiste, perché quando c’è lei non ci siamo noi, e viceversa”: “Epicuro pensa allacome a un istante inafferrabile. Ma questa è appunto la, non il morire. Un fatto, non un processo e un divenire. In realtà moriamo ogni giorno, cotidie morimur.”, commenta Caccieri. Allora Polito chiede se pensare allasia ci aiuti a vivere edubbi non ha: “Di più: è il solo modo autentico di vivere. Vivere ogni momento come se fosse l’ultimo, rendendo ogni momento conto a noi stessi dei nostri atti, pronti in ogni istante a giudicarci (che non significa essere giudicati).