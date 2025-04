Ilgiorno.it - Pasqua 2025, la Colomba salata di salumi è la novità: come prepararla a casa

Leggi su Ilgiorno.it

Celebra la tradizione di Citterio e la creatività milanese di Zita Pasticceria la "di", nuova tendenza. Il lievitatole è nato dalla collaborazione tra la storica azienda didi Rho e il laboratorio artigianale di Marcello Salvatori ex lievitista di Cracco che hanno pensato di dare un veste gourmet ed originale, creando unacon Salame di Milano e Prosciutto Cotto di Vignola. Un'alternativa alla classicale, da portare in tavolaantipasto o condividere con gli amici per un aperitivo. Zita Pasticceria, stata fondata a Milano nel 2020 dal maestro pasticcere Marcello Salvatori, è un laboratorio artigianale specializzato in lievitati d’eccellenza, noto per l’uso di ingredienti selezionati, la lunga lievitazione naturale e le tecniche innovative.