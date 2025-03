Juventusnews24.com - Infortunati Juve (Gazzetta), Cambiaso e Douglas Luiz ci saranno contro il Genoa? Tudor ha deciso: e su Bremer… Novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il punto sulle condizioni diin vista del: tutti gli aggiornamenti, a salvo di grosse sorprese, non dovrebbero essere convocati per la sfida tra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Ladello Sport, Igorhadi posticipare il rientro dei due bianconeri (che si sono sempre allenati a parte) per non correre rischi.Intanto Bremer ha confermato che il suo obiettivo è rientrare a disposizione per il Mondiale per Club.Leggi suntusnews24.com