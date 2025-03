Ilrestodelcarlino.it - Panieri, sindaco di Imola: "Intelligenza artificiale e social, le grandi sfide di chi comunica"

Un punto fermo dell’informazione, seria e verificata, anche alle latitudini imolesi. E ildella città che si affaccia sulle rive del Santerno, Marco, si unisce al coro degli auguri speciali per il compleanno numero 140 de ‘Il Resto del Carlino’., in un’epoca sempre più caratterizzata da fake news e da notizie diffuse nell’etere con approssimazione, il Carlino resta un baluardo prezioso a cui aggrapparsi. "E’ fondamentale avere un’informazione affidabile e verificata. Da questo punto di vista, in particolare sui territori, il Resto del Carlino rappresenta un riferimento insostituibile vista la sua prossimità, la sua storia e la professionalità con cui nel tempo è evoluto. Credo sia rilevante l’autorevolezza con cui si pone nell’ambito della stampa locale". Un quotidiano profondamente legato al territorio con la sua cronaca giornaliera capillare.